Všechny nejprve dostali do „parády“ vizážisté a kadeřníci. Za pár chvil měly dívky obličeje projasněné. Jedna vypadala jako žena Vamp, další se podobala francouzské šansoniérce, jiná připomínala rozvernou školačku. Mnohým se na hlavách místo dlouhých rovných vlasů objevily lokny nebo vlny a naopak.

Slečny čekala v libereckém obchodním centru Forum tři kola soutěže. V prvním měly za úkol předstoupit před obecenstvo i porotce a představit se. Hned na místě vybrala přísná komise jen některé dívky, které postoupily do kola s promenádou v plavkách.

Z ULICE NA MOLO. V prvním kole castingu do soutěže Česká Miss 2012 se dívky předvedly v tom, v čem na casting přišly. Porota pak sledovala jejich proměnu vizážisty i to, jak jim sluší plavky nebo módní oblečení. | Foto: Deník / Silvie Lintimerová

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Zhruba čtyřicet dívek soutěžilo před deseti lety v castingu do soutěže Česká Miss 2012. Z prvního kola jich do dalšího postoupilo šest.

