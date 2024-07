Podle krajského koordinátora pro adaptaci a integraci držitelů dočasné ochrany Aleše Lebedy probíhá distribuce drog jak na veřejných místech či v bytech, tak i v barech či autech. „Nelze vyloučit, že k ní může docházet i v parcích. Obecně situaci ovlivnil fakt, že ukrajinská mládež se hodně pohybuje venku a toho se dá zneužít. Abychom tomu předešli a informovali ji o rizicích spjatých s drogami, uspořádali jsme workshop,“ řekl Deníku Lebeda s tím, že nové faktory zapracovali do strategických dokumentů a navýšili částku na protidrogovou politiku.

V Libereckém kraji se pohybuje na tři tisícovky rizikově závislých. Dlouhodobě mezi zakázanými látkami převažuje pervitin, z měkčích drog se těší pozornosti marihuana a u mládeže alkohol. „Doposud byli rizikové drogově závislí zejména lidé s dobrým ekonomickým zázemím, nyní dochází k přesunu na periférie měst a do jednotlivých uživatelských bytů. Vzniká také postupná otevřená drogová scéna. Tu v minulosti ovlivnila pandemická situace a následně navázala další problematická oblast, která je v dnešní době stále aktuální – migrační vlna osob z Ukrajiny a dalších států zasažených válečným konfliktem,“ sdělil náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

Workshop představil nebezpečí ukrajinské mládeži v oblasti závislostí, a to ve formě prezentace aktuálních informací s tlumočením do ukrajinštiny včetně nastavené legislativy České republiky, dále práva a povinnosti či praktické využití pomůcek, jakou jsou protidrogový kufr, brýle, které imitují různá spektra vidění po aplikaci rizikových látek a podobně. Workshop měl trvat dvě hodiny, ale protáhl se na tři díky následné diskuzi. „Skupina byla velice aktivní, mládežníci se doptávali a museli jsme minimálně tlumočit,“ podotkl krajský koordinátor.

Nyní ve spolupráci s místními protidrogovými koordinátory tipují místa, kde by mohly proběhnou další workshopy. Míří do České Lípy, Frýdlantu či Turnova. „Odborné workshopy zaměřené na strategický pilíř prevence budou mířit do dalších lokalit v našem kraji,“ dodala vedoucí Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj Žaneta Kaprasová.

close info Zdroj: Liberecký kraj zoom_in Workshop o drogové závislosti.

