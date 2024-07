Na závodnice čekaly tři disciplíny. Ta první se zaměřovala na poslušnost, při které museli soutěžící otevřít a zavřít pomyslnou branku od ohrady, dále projít úzkou cestou mezi kavaletami, zacouvat s koněm a pak přenést prapor a zapíchnout jej do malého otvoru na kuželu. Následoval slalom na rychlost a přesnost nebo-li Pole Bending a během poslední disciplíny musely jezdkyně na koních zvládnout rychlou jízdu kolem barelů, takzvaný Barrel Race.

Jízda na koni je relax po škole a brigádě

Předvést své jezdecké dovednosti se rozhodla i Adéla Pokorná, pro kterou to nebyla první podobná zkušenost, má několik ročníků už za sebou. Průběh první části závodů zhodnotila pozitivně. „Myslím si, že jsme trasu projeli, jak nejlépe jsme mohli,“ svěřila se mladá slečna, která se jízdě na koni věnuje už deset let. Aktivně začala jezdit v devíti letech, ale odmalička se ráda pohybovala mezi koňmi. „Přináší mi to naplnění volného času a oddych po škole a brigádě. Mám ráda tu atmosféru,“ doplnila.