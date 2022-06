Zdeněk Nádeník (vpravo)v jedné z rolí libereckého divadla.Zdroj: Divadlo F. X. ŠaldyNa srdcaře, velkého kamaráda a veselého chlapa zavzpomínali nejenom parťáci z fotbalu, ale i divadelní kolegové. „Zdeňka jsem měl v Ruprechtickém klubu od jeho osmi let až do osmnácti. Už jeho táta hrál fotbal, nejdřív za Spartu Praha a pak za Slovan Liberec, kde po skončení kariéry dělal třicet let maséra. Zdeněk šel v jeho šlépějích a i když se pak nemohl věnovat přímo hraní fotbalu, dal se na pískání. Byl to obětavý, spolehlivý a fajn kluk, když někdo potřeboval rychle něco odpískat, nikdy neodmítl,“ vzpomněl na kamaráda Miloslav Cihlář z fotbalových Ruprechtic.