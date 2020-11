„Patřil mezi největší osobnosti v historii fotbalu, i přes jeho kontroverzní způsob života se zapsal do fotbalových dějin a zanechal za sebou nezapomenutelnou stopu. Budeme na něj vzpomínat jako na fotbalového boha své doby,“ nechal se slyšet jablonecký boss a bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta.

Bývalý obránce Petr Johana sledoval Maradonu v televizi a hltal jeho hru. „Je to samozřejmě obrovská ztráta pro fotbal, zemřel jeden z jeho velikánů. Jako kluci jsme všichni takového hráče hltali. Odešel opravdu pan fotbalista,“ řekl Johana, trenér divizního FK Baník Most-Souš.

Fotbalový génius

„Jelikož jsme stejný ročník 1960, tak je jasné, že jsem hltal jeho skvělé výkony. Chtěl bych vzdát hold této legendě světové kopané. V našich srdcích bude žít věčně,“ vzdal hold legendě Rudolf Věchet, trenér Dubnice z okresního přeboru Českolipska.

„Odpočívej v pokoji, Diego! Nemůžu uvěřit téhle zprávě, byl jsi fotbalový génius a přitom člověk s velkým Č se všemi možnými nešvary, ale taky s velkým srdcem. Vždycky jsi zůstal sám sebou. Diego, don Diego…” napsal na sociální síti místostarosta Proboštova a velký sportovní fanoušek Roman Nešetřil.

Najdou se ale i tací, kterým vadí, že se Maradona choval sobecky. Třeba prezident FC Pěnčín z I.A třídy Jaroslav Strnad. „Pro mě Maradona nebyl vzorem nejlepšího fotbalisty všech dob, ale je to možná tím, že Italská liga mi nikdy nepřirostla k srdci. Maradona byl určitě výborný fotbalový kouzelník, co techniky se týče, a i jeho dynamická fotbalová síla byla obdivuhodná. Ale scházela mi u něho týmovost a vyčetl bych mu, že si sám sobě připisoval úspěch celého týmu. Za úspěchem šel i za cenu morálních poklesků a to je další věc, která mi u něho vadila. Tato jeho vlastnost se u něho projevila i po fotbalovém životě. Ano, byl to velký fotbalista, rovnající se hvězdám, ale jako člověk nedosahoval morálních kvalit jako jiní velcí fotbalisté,“ míní Strnad.