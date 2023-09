/FOTO, VIDEO/ Pod Ještěd dorazila v pátek 22. září vzácná návštěva. Z nádvoří Technického muzea v Liberci vyrážel do provozu historický autobus Škoda 706 RO a zájemci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cestovalo na linkách městské dopravy v padesátých a šedesátých letech minulého století.

Z nádvoří Technického muzea v Liberci vyrážel do provozu historický autobus Škoda 706 RO. | Video: Jiří Louda

V roce 1947 byly postaveny první autobusy Škoda 706 RO s celokovovou karosérií trambusového typu. Vozy městského provedení měly v pravé bočnici dvoje čtyřkřídlové skládací dveře s elektropneumatickým ovládáním otevírající se směrem ven, u pozdějších vozů je nahradily dvoukřídlé dveře. Sedadla byla příčná polstrovaná, uspořádaná 2+1, vedle zadních nástupních dveří bylo pevné stanoviště průvodčího.

Sériová výroba autobusů RO pokračovala v 50. letech 20. století a skončila v roce 1957. Autobusy Škoda 706 RO nahradily většinu předválečných a válečných vozů a do pravidelného provozu vyjížděly ještě do konce 60. let minulého století.