Výzdobu v restauraci Chicago Bar & Grill navrhlo liberecké studio Salansky

Návštěvník vstupuje do jiného světa. Do světa ulice, kde se mísí styly, kultury, názory, chutě či barvy. Jsou to vrstvy a nánosy času. Svobodný umělec či vandal? Velkoformátovou malbu ve sklepních prostorách liberecké restaurace Chicago Bar & Grill navrhlo studio Salansky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Velkoformátová malba ve sklepních prostorách liberecké restaurace Chicago Bar & Grill. | Foto: Studio Salansky