Školy si stěžují na nedostatek kvalifikovaných učitelů matematiky, fyziky, chemie či informatiky. Učebnice zaostávají za novými poznatky. Není divu, že zájem o přírodní vědy mezi dětmi je mizivý. Probudit ho se ho i v letošním novém školním roce chystá liberecká iQlandia. Pro žáky i učitele připravila zbrusu nové vzdělávací programy i speciální projektové dny pro školy. A to v duchu Komenského hesla „Škola hrou“.

Ukázku toho, jak může vypadat vzdělávání a věda nového tisíciletí, odstartovala iQlandie ve středu 26. srpna imaginárním letem rakety ve zdejším Planetáriu. O Sluneční soustavě i zemské přitažlivosti se tak děti dozvědí mnohem víc než ze sešitu nebo výkladu učitele. Potvrdila to i ředitelka ZŠ Oblačná v Liberci Alena Routová, která s libereckým science centrem spolupracuje. „Jako fyzikářka mohu potvrdit, že pro děti je to mnohem podnětnější a hlavně zábavnější než klasická výuka ve škole,“ říká.

Učebnice jsou pozadu

Důvod je jasný. Děti se tu učí předměty, které nepatří právě k nejoblíbenějším, pomocí zajímavých pokusů. Na rozdíl od škol jsou zdejší laboratoře vybaveny celou řadou originálních pomůcek, na kterých děti každého věku mnohem lépe pochopí některé přírodní zákonitosti.

Zdejší lektoři navíc bedlivě sledují nejnovější vědecké poznatky, na které nejsou schopné rychle zareagovat klasické učebnice ani školní osnovy. „Třeba nanotechnologie. Je to už 16 let, co s nimi profesor Jirsák z Technické univerzity proslavil náš kraj, ale v učebnicích se zatím neobjevily. My tu o nich přitom už dávno učíme,“ ilustroval na příkladu manažer pro vzdělávání Petr Desenský.

iQlandia na facebooku

Je to svým způsobem logické. Školy si jednoduše nemohou dovolit drahé přístroje, na kterých by mohly některé pokusy a moderní technologie demonstrovat. Je to podobné jako při plavání. Také si pro kurzy nepostaví vlastní bazén, ale vystřídají se tam, kde jsou pro to podmínky. Proto se zdejším programům také někdy přezdívá „bazénová výuka“ . A pro dnešní dobu jsou nové poznatky stejně nezbytné jako umět plavat. Děti by se s nimi měly seznamovat co nejdříve. Pokrok jde nesmírně rychle dopředu a jak vysoké školy, tak především firmy v praxi se čím dál častěji diví, že k nim absolventi přicházejí nedostatečně připraveni.

Ředitele iQlandie Pavla Coufala proto mrzí, že science centra, která dokážou velmi pružně reagovat na technické novinky, nemají větší podporu státu. Tak aby děti mohly laboratoře, jejichž vybavení stojí nemalé peníze, navštěvovat v rámci výuky bezplatně. „Tak jako špičkové fotbalisty připravují sportovní přípravky, měla by i science centra fungovat jako podhoubí pro budoucí vědce,“ připodobnil ředitel Coufal. „Ligovým fotbalistou se člověk také nestane na hodinách tělocviku,“ doplnil manažer iQlandie Petr Desenský.

Novinky

iQlandie letos nabídne hned několik novinek. Například nové programy věnované lidskému tělu či praktickému sestavování jednoduchých obvodů. Připravují se i pilotní programy o chemických reakcích či významu rostlin pro planetu Zemi. Velký důraz tu kladou i na výuku matematiky. „Chceme dětem vysvětlit, jak důležitá je v praxi. Třeba při 3D modelování potřebují prostorovou představivost, kterou jim dá geometrie,“ přiblížil Desenský.

Od ledna tu má vzniknout celá expozice věnovaná matematice a jejímu uplatnění v každodenním životě. „Kromě standardních hlavolamů a mechanických exponátů si tu návštěvníci třeba připomenou, jak vytyčit na zahradě pravý úhel, spočítají objem sudu nebo podle stínu zjistí, jak vysoký je strom,“ přiblížil Ondřej Votruba z iQlandie.

Od října tu začnou fungovat také klasické dílny, které na školách kvůli prostorám i vyučujícím často chybí. Vybavené budou běžným nářadím, ale i technologiemi. Určeny budou jak pro školy, tak pro veřejnost.

iQlandia v číslech

Ročně sem zavítá přes 4 000 školních tříd. Školy využívají laboratoře, 3D tiskárnu a další specializovaná zařízení, jako např. částicovou kameru MX-10, termokamery či stereolupy, na něž by samy těžko získaly finance. Je to podobné, jakoby si školy musely stavět vlastní bazén.

Podpora kraje či města je přesto mizivá. Zatímco například Ostrava dává na své science centrum 16 milionů, Plzeň 20 milionů a Brno dokonce 30 milionů ročně, z Libereckého kraje a Statutárního města Liberce jde na podporu iQlandie ročně dohromady 1,2 milionu.