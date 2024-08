Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje vyhlásil výtvarnou soutěž pro romské děti na téma Pilířem prevence proti vlivu závislostí…Kresby začne úřad přijímat od 9. září, uzávěrka je 4. listopadu. Výtvarná soutěž se koná pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Petra Tulpy, pověřeného řízením resortu sociálních věcí.

„Zajímá nás, co si dnešní děti představí pod pojmem prevence proti vlivu závislostí. Cílem soutěže je odradit od prvního užití návykové látky a předcházet užívání mezi rizikovou populací. Je třeba s dětmi a mládeží o rizicích alkoholu, tabáku a jiných návykových látek hovořit,“ prohlásil Tulpa.

Název je záměrně ponechán s třemi tečkami, aby si každý mohl doplnit vlastní představu o tom, jak různé činnosti, jako například hra na klavír či flétnu, tanec, sport, outdoorové aktivity, kreslení nebo malování, mohou přispívat k prevenci závislostí. Výtvarnou soutěž doplní informační roll-upy, odborné workshopy a další doprovodný program. Vítězné práce budou slavnostně oceněny 10. prosince v Centru Babylon.

Mezi soutěžními výtvory mohou být kresby, malby či grafika na téma volnočasových aktivit dětí a mládeže – například obrázek s motivem hraní na hudební nástroj, kolektivních sportů, výletu s kamarády, letního tábora a podobně.

„Výtvarné práce mohou být nanejvýš ve formátu A3; trojrozměrné práce nebudou přijímány," uvedl krajský mluvčí Jan Mikulička. Soutěž je rozdělená do tří kategorií pro děti 4 do 6 let, dále od 7 do 11 let a ve třetí budou soutěžící ve věku od 12 do 15 let. Podrobnější informace naleznete na webu kraje kraj-lbc.cz.

V každé věkové kategorii budou ohodnocena tři nejlepší díla a jejich tvůrci obdrží věcné ceny. Všichni účastníci výtvarné soutěže získají za odměnu upomínkové předměty. Hodnotící komise se bude skládat ze zástupců Libereckého kraje.

Oficiální předání cen se uskuteční 10. prosince v kongresovém sále Centra Babylon za účasti čelných představitelů Libereckého kraje. Vítězové obdrží věcné ceny, zatímco všechny zaslané práce budou vystaveny v prostorách krajského úřadu.

