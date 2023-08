Také ve čtvrtek 17. srpna vydali meteorologové výstrahu před silnými bouřkami a přívalovými dešti. Odpoledne dorazil déšť i do Liberce a počasí zaměstnalo i liberecké hasiče.

Liberec ve čtvrtek odpoledne zasáhl silný déšť. | Video: Jiří Žďárský

„Dnes nás opět čeká chaotická tvorba bouřek, a to i silných. Měly by začít vznikat po poledni na horách. Jejich výskyt bude velmi lokální, tedy nebudou na celém území vymezeném ve výstraze. Hlavním nebezpečím dnešních bouřek budou opět přívalové srážky – přes 30 mm za krátkou dobu nebo při opakovaném výskytu nad jedním místem,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na sociálních sítích.

Jako nejohroženější meteorologové označili místa zejména zastavěná a nasycená po srážkách z minulých dnů. Tam především hrozí lokální zatopení i přívalové povodně. S bouřkami mohou přijít i malé kroupy o průměru do 2 cm a nárazy větru do 70 km/h.

Kroupy v Liberci Rochlicích.Zdroj: Dáda ProcházkováOdpoledne dorazil do Liberce vydatný déšť a bouřky. Padaly také kroupy. Na závěr byla vidět i duha.

V noci bude bouřková činnost slábnout, ale během zítřejšího odpoledne se budou bouřky opět objevovat, krátkodobé srážkové úhrny mohou dosahovat přes 30 mm. „Situaci budeme upřesňovat během zítřka,“ dodali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Počasí zaměstnalo i liberecké hasiče, kteří zasahují v podvečerních hodinách u zvýšeného počtu technických pomocí. Nejčastěji vyjíždějí k popadaným stromům a větvím, v šesti případech se jednalo o zatopené prostory.

Prudký déšť vytvořil na několika místech laguny, ať už se jednalo o světelnou křižovatku u Babylonu či křižovatku u Oblastní galerie Liberec. Tou projel například liberecký zastupitel Petr Židek. „A protože patřím k těm, kteří projeli vodní lagunu u lázní a nechali tam SPZtku, tak jsem se musel vrátit a počkat, až voda odteče a hledat. Našel jsem jich poměrně hodně, a to svoji samozřejmě až jako poslední . Takže jsem je pěkně posbíral a pokud někdo poznáte tu svou, tak jsem je odnesl do Galerie Lázně na recepci, čekají tam na Vás. Snad to někomu ušetří starosti s obíháním úřadů,“ uvedl na svém facebookovém profilu.