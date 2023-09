Meteorologové na pondělní večer a noc slibovali bouřky a přívalové deště. Dunění hromů a blesků dorazilo večer i do Liberce.

Blesky křižovaly oblohu nad Libercem. | Video: Jiří Louda

Výstrahu před bouřkami a přívalovými dešti vydali meteorologové už v odpoledních hodinách. Varování platilo pro pás od Šumavy přes střední Čechy a Prahu po Jizerské hory, největší dopady meteorologové předpokládali v jižních Čechách. Varovali před lokálními a přívalovými dešti, ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopením podchodů, podjezdů, sklepů apod.

Úterní nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 25 stupňů, předpověď předpokládá místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Středa a čtvrtek by se měly obejít bez srážek, denní maxima by se měla dostat ve středu na 25 stupňů a ve čtvrtek na 27 stupňů Celsia.