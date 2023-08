/FOTO, VIDEO/ Poklidné vody řeky Nisy doslova rozvířili poslední srpnovou sobotu šenovští skláři, když instalovali přímo v korytě řeky na Rybníčku v centru města výstavu Vlna / Wave. Ta se skládá z osmnácti skleněných tyčí a střídají se v křišťálovém a modrém provedení. Za jejím vznikem stojí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově.

Instalace výstavy Vlna / Wave v korytě řeky Nisa. | Video: Jiří Louda

„Při návštěvách krajského úřadu jsem často spočinul pohledem na prázdném korytu řeky a přibližně před rokem mě napadlo nějak ho ozdobit, zkrášlit. Myšlenku jsem nadhodil ve škole, uchytila se a nakonec vykrystalizoval nápad na vytvoření světelné vlny,“ řekl Deníku ředitel školy Pavel Kopřiva.

Skleněné tyče měří necelý metr a půl, váží přibližně dva kilogramy a jsou zalité do novodurových trubek. Mají vybroušené klínové řezy, aby se světlo lépe lámalo a hlavně ve večerních a nočních hodinách vytvářelo právě světelnou vlnu. „Metaforicky celá instalace odráží to, co ve škole tvoříme, tedy svítidla a sklo,“ osvětlil Kopřiva s tím, že na výrobě se nejvíce podílela dílna světelného designu.

Výstavou, kterou budou moci zájemci vidět až do soboty 2. září, se zároveň snaží poukázat nejen na propojení skla a vody, ale i problematiku ztráty vody. „Jedná se o důležitý fenomén nejen ve městě. Voda si zaslouží naši pozornost,“ zdůraznil ředitel. Přestože panují mírné obavy z vandalismu, nechtějí rezignovat na venkovní instalace. „V západní Evropě jsou plastiky ve veřejném prostoru běžnou záležitostí a přežívají bez úhony. Věřím, že i český národ se umí chovat slušně,“ doplnil s tím, že v budoucnu by měly skleněné tyče najít umístění v areálu školy.

Škola je od začátku zapojena do projektu Křišťálového údolí a třemi instalacemi se podílí i na Týdnu Křišťálového údolí, který odstartuje v pondělí 26. srpna. Vedle Vlny se jedná o o výstavu prací studentů v Paláci Liebieg a instalaci Křídla, která je k vidění v zahradě paláce. „Křišťálové údolí považuji za fantastický projekt. Během následujícího týdne popularizujeme sklo do celé republiky a sklářské oblasti tak mohou ukázat svou důležitost a prestiž,“ svěřil se Kopřiva.

Liberec se zahalí do křišťálu. Rozpočet festivalu je téměř tři miliony korun

Jak sám přiznal, škola rozhodně nebojuje s nedostatkem uchazečů o studium. Nabízí čtyři obory, největší oblibě se těší design svítidel, který kombinuje výtvarnou a technickou složku. Škola úzce spolupracuje se sklářskými firmami jako například Preciosa Lighting a dalšími sklárnami, kam chodí studenti na intenzivní praxe. „Snažíme se vysvětlit, že práce rukama je důležitá a skvělá činnost. Člověk se dokáže v životě uchytiti, když umí dělat nějaké řemeslo. A u nás v kraji má sklářství dlouholetou tradici a je důležité, aby ten odkaz v Čechách zůstal nadále živý,“ uzavřel Pavel Kopřiva.