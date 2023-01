„Na osmi výstavních deskách se kolemjdoucí seznámí s tím, jaké typy aktivit RoSa nabízí. Na fotografiích představujeme také naše zaměstnance a první setkání či akce, které se už v místní RoSe udály. Chceme, aby se lidé nebáli a přišli se k nám podívat-třeba na Hosta v RoSe, cvičení, vernisáže, promítání filmů nebo nordic walking a další,“ sdělila zakladatelka RoSy Anna Ježková. Výstava potrvá do konce března.

Rezidence RoSa, která vyrostla v centru Liberce, představuje alternativu pro ty, kteří chtějí zůstat maximálně samostatní do co nejvyššího věku. Stavba komunitního domu pro seniory začala na jaře před třemi lety a trvala rok a půl. Své první obyvatele přivítal loni v říjnu. Dům je ale otevřený také veřejnosti, zájemci přicházejí na různé aktivity právě do Centra RoSa.

To nabízí pestrý program zdarma či za nízké vstupné. V domě je možné navštívit také praktického lékaře, zubaře, dentální hygieničku, kosmetičku, masérku nebo kadeřnici, zajít si nakoupit do obchodu a za pár týdnů bude možné využít restauraci s pekárnou a vinotékou.