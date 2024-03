/FOTO, VIDEO/ S nástupem jara se probouzí příroda. V Botanické zahradě Liberec "rozkvetl" pavilon M, kde mohou návštěvníci vidět kromě pestrobarevných tulipánů i plnokvěté narcisy, modřence či voňavé hyacinty. Výstavu plnou barev a vůní bude možné navštívit přibližně do konce března. Instalace jarních cibulovin tu nahradila předchozí výstavu Jablka s příběhem.

Výstava jarních cibulovin v Botanické zahradě v Liberci. | Video: Jiří Louda

V botanické zahradě si pro mladší návštěvníky připravili nový vzdělávací program „Letem světem rybníkem“. Děti se mohou těšit na interaktivní aktivity a pokusy, díky kterým se seznámí s koloběhem vody v krajině, dozví se informace o hospodaření s vodou a poznají živočichy, pro které je voda přirozeným prostředím pro život. Školy si mohou zamluvit termín návštěvy botanické zahrady od 4. března, prostřednictvím nového rezervačního systému, který je spolu s nabídkou akcí a programů k nalezení na nových webových stránkách botanické zahrady.

V lednu navíc uplynul rok od okamžiku, kdy nastoupil do funkce ředitele Botanické zahrady Liberec Václav Lenk. Botanická zahrada se v roce 2023 stala členem Unie botanických zahrad České republiky. Aktivní spolupráce s ostatními botanickými zahradami v celostátním rámci se projevila v podobě aktivní výměny rostlin a rozšířila tak místní botanické sbírky. Od října 2023 má zahrada svoje edukační oddělení, které se v tuto chvíli zaměřuje na vzdělávací programy pro mateřské a základní školy. Postupně by botanická zahrada ráda jeho činnost zaměřila i na další stupně vzdělávání a veřejnost.

Mirai plánují turné, zahrají ve Vratislavicích. Vyhrajte lístky na koncert

„Důležitou součástí naší vzdělávací činnosti je práce se zážitky, se zapojováním všech smyslů, protože věříme, že tak vzniká silné pouto mezi zahradou a návštěvníky,“ řekl Lenk. Další rozvoj vzdělávacího oddělení zahrady však závisí na větších investičních akcích, jelikož v zahradě není v tuto chvíli dostatečné zázemí.

„V rámci investičních projektů bych v zahradě rád vybudoval speciální vzdělávací prostor, ve kterém by byla laboratoř a odborná učebna, což by naše vzdělávací programy posunulo na vyšší úroveň. Zároveň bychom také chtěli doplnit jednotlivé expozice o moderní, interaktivní prvky, které by sbírky přiblížily i dětem,“ upřesnil ředitel.

Pracujeme na úpravě parkové části

Botanická zahrada je místem, které v dnešní uspěchané době nabízí zklidnění. Odpočinkových zón v areálu však stále není tolik, kolik by si jich návštěvníci zasloužili. To bude jedním z témat zpracovávaného generelu rozvoje organizace, už nyní se pracuje na úpravě parkové části. „Je potřeba vybudovat nový vstup, který by návštěvníkům nabídl něco více než jen pokladnu. Rádi bychom vylepšili nabídku suvenýrů, a to i o možnost prodeje vybraných druhů rostlin a semen. Mým velkým přáním je mít v zahradě i kvalitní občerstvení. Nicméně při stávajícím rozložení to zatím není možné,“ dodal Václav Lenk.