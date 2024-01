Přestože „jít na jedno“ znamená sáhnout do kapsy hlouběji než v minulosti, 36letého Honzu z Turnova zdražení od této drobné radosti neodradilo. Do hospody chodí jednou týdně, posedí s přáteli a průměrně si za večer dopřeje pět piv. „Dříve jsem chodil do hospody častěji, teď to je jednou týdně. Musel jsem to omezit, přece jenom rodinný rozpočet není nafukovací,“ svěřil se pivař s tím, že nejraději si dá točenou plzeň