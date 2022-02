„Jakákoli domluva je naprosto k ničemu, takže nevidím jiné řešení. Na silnici budou umístěny informační tabule, kde bude uveden vlastník komunikace a kontakty na odpovědné osoby. Tabule se následně budou rozšiřovat i na další komunikace, které se totálně rozpadají neefektivní a amatérskou ‚údržbou‘ kraje,“ napsal Blažek v příspěvku, za jehož umístění na profil města se později omluvil. V otevřeném dopise vyhrožuje vedení kraje, že podá trestní oznámení na Krajskou správu silnic Libereckého Kraje za nehospodárné využívání veřejných prostředků při správě komunikací.

„Vzhledem k tomu, že se situace za dlouhé roky nikam neposunula, naopak extrémně zhoršila, budu žádat informace o veškerých nákladech na „opravu“ za posledních pět let této konkrétní části komunikace,“ pokračoval Blažek.

„Budu žádat informaci o použitých technologiích a metodách ‚oprav‘, zda odpovídaly dané situaci a zda byly ekonomické. Veškeré náklady na tyto nikam nevedoucí opravy, které často vydrží pouhý jeden měsíc, nechám následně porovnat s cenou celoplošné opravy dle výměry daného úseku,“ vyjmenoval Blažek důvody, které měl ke zveřejnění dopisu na facebooku. Od jeho zveřejnění ho sdílely skoro tři stovky lidí.

Hejtman Půta na Blažka zareagoval slovy, že ještě neviděl silnici, kterou by opravil nějaký facebookový výkřik. „Ani v budoucnosti nebudou mít tyto výkřiky vliv na to, jaké má kraj priority v opravách silnic, jaké bude pořadí těchto oprav a jakým způsobem je bude Krajská správa silnic připravovat,“ řekl hejtman Martin Půta.

Podle krajského náměstka Jana Svitáka, který má na starosti resort dopravy, vedení kraje s městem Vysoké jednalo. „S paní starostkou i místostarostou jsme domluveni na společném postupu i na tom, proč se nedělala velké oprava této silnice. Nemělo smysl ji dělat, když je letos v plánu kompletní rekonstrukce,“ řekl Sviták. Dodal, že rekonstrukce silnice ve Vysokém je naplánovaná a měla by začít letos na jaře. „Jde o velké a rozsáhlé akce. Ve Vysokém jsou náklady na rekonstrukci 160 milionů korun. Opravu připravujeme ve spolupráci s městem. Město v tomto případě projektovalo i svoje vlastní stavební záměry na náměstí, to je jeden z důvodů, proč se tato rekonstrukce odsouvala v čase. Dalším důvodem je, že město plánuje kanalizaci v místě, kde my budeme rekonstruovat,“ vysvětlil Sviták s tím, že kraj bude s městem uzavírat smlouvu o spolupráci, aby stavební práce mohli lépe koordinovat. „V loňském roce tam proběhla rekonstrukce za 65 milionů korun. Takže bych spíš očekával vlnu nevole od jiných obcí, kde se za dva roky neinvestovalo 220 milionů korun. To, co se spustilo, mi nepřijde příliš korektní,“ komentoval kritiku na sociálních sítí Sviták.

Podle Blažka ale kraj nepochopil předmět jeho kritiky. „Já jsem jasně mluvil o celoplošné opravě před osmi lety, která by měla vydržet až do velké rekonstrukce. Žádám, abyste se vyjádřili k efektivitě údržby za uplynulých osm let a vysvětlili na daném příkladu úseku silnice ve Vysokém nad Jizerou, proč je ekonomické a správné daný úsek osm až deset let látat tímto způsobem několikrát ročně, když veškerá vaše práce během pár měsíců zmizí doslova v příkopech,“ vysvětlil radní Vysokého Blažek.

V tomto se shoduje jeho názor s tím starostky Vysokého nad Jizerou Lucií Vaverkovou Strnádkovou. Podle ní Krajská správa silnic s městem opravdu dlouhodobě jedná o plánované druhé etapě kompletní rekonstrukce silnice II/290 (první etapa ze Sklenařic na okraj Vysokého skončila v říjnu 2021). „Současná kauza se ale týká letité trvale nevyhovující údržby a oprav dosavadního povrchu silnice. Problém je to pro město opravdu zásadní, protože nejhorší úsek silnice se nachází u školky, kde ohrožuje bezpečnost rodičů s dětmi i projíždějících řidičů,“ napsala starostka Deníku.

Dodala, že Vysoké si na špatně prováděnou údržbu a opravy silnice společností Silnice LK stěžuje dlouhodobě. „V loňském roce jsme dokonce nabízeli, že se na nějaké kvalitnější opravě tohoto úseku budeme podílet městskými prostředky, Silnice LK ale provedly opravu samy. Nejhorší bohužel je, že každá oprava tohoto úseku vždy vydrží jen pár měsíců, během kterých veškerý materiál z děr zmizí a vezme s sebou ještě část povrchu okolo. Když se oprava, pro kterou já osobně používám termín ‚zaplácání lopatou‘, provede na jaře nebo v létě, jsou v zimním období díry zpátky ve stavu před opravou, a kvůli klimatickým podmínkám v prosinci, lednu nebo únoru s tím nejde nic dělat,“ vysvětlila Lucie Vaverková Strnádková.

Podle ní rodiče s dětmi i ostatní chodci jsou před školkou odsouzeni vyhýbat se autům, která se zase vyhýbají dírám. Pokud se jim tedy podaří se vyhnout a nezničí si kolo. Starostka ještě dodala, že kritický komentář byl na oficiálním facebooku města publikován omylem. „Pan radní Blažek omylem uveřejnil onen komentář na městské stránce namísto na své osobní, dnes už je zde zveřejněna i jeho omluva za toto pochybení. Město Vysoké nad Jizerou tedy samozřejmě nikomu trestním oznámením nevyhrožuje,“ uvedla Vaverková Strnádková.