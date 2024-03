Tomáš Moravec jako hrdý majitel Včelí farmy Smržov zabodoval v loňském ročníku soutěže Výrobek roku Libereckého kraje, když uspěl se svým medem od Čertovy zdi v jedné z kategorií soutěže.

Včelí farma Smržov, ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Louda

Včelstva chová v nástavkových úlech umístěných na stálých i kočovných stanovištích. Nástavkový systém umožňuje přirozené vedení chovu silných včelstev, kočování zase nabízí možnost plně využívat snůškového zdroje a podle potřeby převážet včelstva k opylení zemědělských produktů. Jak vítěz přiznal, ke včelaření se dostal trochu oklikou a tak trochu neplánovaně. Jeho farma produkuje med a produkty s medem spojené. „Vážíme si toho, že jsme ocenění dostali. Je to pro nás vnitřní uspokojení, nicméně úplně nevidíme přínos značky u spotřebitelů. Máme stálou klientelu, prodáváme med ze dvora a také jezdíme na farmářské trhy,“ řekl včelař.

Obdobného názoru je Ladislav Stehlík z Ekofarmy Stehlík ve Zlaté Olešnici, který loni zvítězil v kategorii Biopotraviny se zrajícím sýrem Almík bio. Malá rodinná farma se věnuje chovu skotu a ovcí a produkce mléka se zpracovává právě na farmě v bio kvalitě. Vedle sýrů vyrábí i mléčné kysané výrobky, tvarohy a v neposlední řadě zmrzlinu. „Soutěž nám dala propagaci, ale nejsem schopen posoudit, co nám to dalo ekonomicky. Zpětnou vazbu od zákazníků už nemáme, takže nedokážu posoudit vliv ocenění. Jsem ale rád, že Liberecký kraj se snaží povzbudit lokální výrobce,“ osvětlil Stehlík.

Liberecký kraj vyhlásil 20. ročník této soutěže a zájemci se mohou hlásit do 1. dubna. Do soutěže se můžou přihlásit fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo něj musí produkt alespoň ve výrobně v Libereckém kraji vzniknout. „Soutěž vnímám jako významnou podporu lokálním potravinářům a zemědělcům. Nejde jen o těch několik oceněných, jde o zviditelnění celého tématu lokální produkce, lokální spotřeby, krátkého dodavatelského řetězce, ale také o propagaci všech lokálních producentů a jejich ekonomický význam pro celý Liberecký kraj,“ sdělil radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

Výrobci mohou přihlásit maximálně deset potravin. Nelze však přihlásit výrobek, který už v minulosti ocenění získal. Neplatí se žádný registrační poplatek. Ocenění Výrobek roku Libereckého kraje zůstává produktu po celou dobu jeho výroby, tedy i v dalších letech. Musí ale dodržet stejné složení a postup produkce. „Regionální výrobky jsou významným doplňkem potravinářského sortimentu na našem trhu. Jejich nákupem podporujeme české hospodářství a české farmáře, kteří se podílejí na zachování zemědělského rázu naší krajiny,“ zdůraznil předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach.

Podle Židka pracují na lepší on-line propagaci výherců, aby se o nich více lidí dozvědělo. Zároveň i letos budou moci zájemci ochutnat oceněné výrobky, a to rovnou v rámci deseti událostí v Libereckém kraji. „Na první se mohou lidé těšit 18. dubna v rámci Zemědělské olympiády ve Frýdlantu, na další pak 18. května na akci Krajský den včely v Oldřichově v Hájích,“ podotkl radní pro resort životního prostředí a zemědělství s tím, že ochutnávky pořádají systematičtěji a na větších akcí, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí. „A aby si pak mohli zakoupit produkt konkrétního výrobce v lokální bioprodejně nebo podobném místě, “doplnil.

Jako další možnost podpory se jeví elektronické tržiště s nějakou výdejnou, kde by mohli nakupovat i instituce jako například školy. Kraj si nechal nacenit, na kolik by to vyšlo, a částka se vyšplhala na milion a půl korun. Poté zjistili, že Jihočeský kraj má tržiště hotové, funkční a několikrát žádali přes Asociaci krajů České republiky hejtmana Martina Kubu, aby nacenil licenci. „Bohužel zpětná vazba nebyla. Zájem krajů je větší než jenom Liberecký. Těžko říct, kde to vázne. Bylo by trošku špatné, aby každý kraj zaplatil tu částku za jednu věc,“ dodal.

