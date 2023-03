/FOTO, VIDEO/ Symboly zimy vynesly v pátek 24. března frýdlantské děti z města ven, a tím do něj lákaly jaro. Moreny vyprovodily děti ze všech školek ve městě sdružených v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a ZŠ Speciální přes celé město a nakonec je dle zvyklostí hodily do řeky Smědá. Vyslaly tím jasný signál jaru, že může začít.

Vynášení Moreny ve Frýdlantu. | Video: Martina Petrášková

Průvod vyšel od základní školy v Husově ulici a během cesty k řece zastavil k tanci a zpěvu na náměstí T. G. Masaryka. „Morena symbolizuje paní zimu a je tradicí, že ji během slavnostního průvodu vyneseme z města a hodíme do řeky. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy jsme si stejně jako v předchozích letech zatančili a zazpívali na náměstí před radnicí a teprve pak jsme vyrazili k řece," řekla za pořádající mateřskou školu v Jiráskově ulici vedoucí učitelka Michaela Fiedlerová.

Pozornému oku diváka nemohlo uniknout, že v průvodu šly letos čtyři Moreny a nespočet dalších, menších, spočíval v rukou dětí, které si je samy vyrobily.

Podívejte se na miminka narozená v Libereckém kraji ve 12. týdnu roku 2023

Symboly zimy se poroučely do řeky Smědé na lávce u kina. Poté poslaly děti do vody i některé své malé Morenky. „Budeme doufat, že se nám tím podařilo zimu z Frýdlantu vyhnat, i když předpovědi meteorologů ještě hovoří v příštím týdnu o padajícím sněhu. Nicméně věřím, že jaro už se začne o svou vládu konečně prát a nakonec zvítězí. Všichni se na to těšíme. Dětem i učitelkám a učitelům děkuji, že se o příchod jara vynesením Moren zasloužili," dodal frýdlantský starosta Dan Ramzer.