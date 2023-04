Od čtvrtka 6. dubna do pondělí 10. dubna se lidé, kteří v Liberci využívají tramvajovou dopravu, budou muset připravit na úplnou výluku v úseku Lidové sady – Horní Hanychov. Výluka začne ve čtvrtek v půl deváté večer a potrvá do ukončení provozu v pondělí večer.

Cestující do Hanychova čeká o Velikonocích výluka, tramvaje nahradí autobusy. | Foto: Město Liberec

Výluka bude na úseku kvůli nutným opravám. „Důvodem prací jsou nezbytné opravy kolejiště pro zajištění dalšího bezpečného provozu elektrické dráhy,“ vysvětlil Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel dopravního podniku.

Opravy budou probíhat současně na třech místech tramvajové tratě. Výměna křížení bude provedena na křižovatce Rybníček. Přípravy v dané lokalitě budou zahájeny v předstihu již v pondělí 3. dubna za plného tramvajového provozu. Další pracovní místo bude v ulici Žitavská, zde budou postupně vyměněny nadměrně poškozené panely v délce přibližně 80 metrů. Třetím pracovním místem bude prostor křižovatky u Starých pekáren, kde bude opraven aktuální propad koleje.

„Stále je co opravovat. Tramvajová trať, podobně jako běžné ulice, si zaslouží pravidelnou údržbu a vždy se snažíme to dělat tak, abychom dělali více oprav při jedné výluce a v termínech, kdy jezdí co nejméně lidí. Velikonoční svátky jsou k tomu ideální. Naši pracovníci sice musí pracovat i přes svátky, ale k běžným cestujícím je to ohleduplné,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Výluka bude zároveň využita k broušení hlavy kolejnice v úseku Fügnerova – Lidové sady. Výsledkem prací má být snížení hluku kolejnice.

Na linkách č. 2 a 3 bude platit stávající jízdní řád. Tramvajový provoz bude nahrazen kloubovými autobusy. Tramvajové linky č. 5 a 11 budou ukončeny v zastávce Fügnerova a po dobu výluky budou z Fügnerovy odjíždět z obratiště (stanoviště č. 11). Úsek Fügnerova – Viadukt nebude po dobu výluky linkami č. 5 a 11 obsluhován, pro přepravu v tomto úseku mohou cestující využít náhradní autobusovou dopravu linek č. 2 a 3. Po dobu výluky bude zastávka Nádraží ve směru do Horního Hanychova přesunuta z kolejí na silniční pruh vedle nástupního ostrůvku.