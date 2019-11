Šťastným nálezcem byl tříletý německý ovčák Uran, kterého vedl hejnický psovod František Schejbal. „Nejprve jsem psa odstrčil, když mě našel, jsem nepejskař. Pak jsem měl ale takové výčitky, že jsem za ním musel jet a pomuchlat se s ním. Pan Schejbal mi dokonce řekl, že si mě ještě pamatuje i po několika dnech,“ svěřil se Jan Klos, který se rozhodl poděkovat nejen svému čtyřnohému zachránci a jeho páníčkovi, ale i dalším zúčastněným.

Včera se proto sešel se zástupci policie, hasičů i psovodů na krajské policejním ředitelství. „Je to poprvé, co se něco takového stalo,“ svěřil se psovod.

Den se rychle krátil

Na dramatický výlet se šťastným koncem se Jan Klos vypravil s přáteli v sobotu odpoledne. Večer však už na smluvený sraz u restaurace U Kozy nedorazil. „Jsem zvyklý jezdit na kole. Většinou ale vyrážíme dopoledne. Teď jsme vyjeli po obědě a den se rychle krátil. Pak někdo zahnul jinam a já jsem najednou zjistil, že jsem sám, a začal jsem panikařit,“ vzpomínal na události senior.

K dovršení všeho pak sjel po kamenech a uvízl v průrvě, odkud se nedokázal sám vyprostit. „Všichni se mě ptali, proč jsem sám nevylezl, ale bylo to moc příkré. Nakonec mě vynášelo šest lidí,“ svěřil se Jan Klos s tím, že po této události přehodnotil, jak funguje záchranný systém. „Viděl jsem to osobní nasazení všech. Jsou to profesionálové,“ doplnil.

Jak dále dodal, ani během krušných chvilek neztrácel naději. „Jednou jsem dokonce viděl, jak se nade mnou zastavil vrtulník s termovizí. Říkal jsem si, tak teď už jen stačí, aby se ke mně dostali. Ale odletěl pryč a už se nevrátil,“ zavzpomínal senior na krušné chvilky. To, co se nepodařilo technice ani stovkám lidí, nakonec zvládl pes.

„Pro Urana to byl první živý člověk, kterého našel,“ poznamenal František Schejbal. „Měl hroznou radost, úplně zářil. Dostal svůj oblíbený balonek za odměnu,“ dodal psovod, který je zakládajícím členem vůbec prvního družstva psovodů fungujícího při dobrovolných hasičích v republice. „Založili jsme ho v roce 2000. Zasahujeme po celé republice i v zahraničí. Jen za letošek máme za sebou kolem 25 akcí,“ doplnil František Schejbal.