Město k vykácení stávajících stromů přistoupilo kvůli obavě z jejich nebezpečnosti. Průzkum ukázal, že některé z nich jsou v kritickém stavu a zbylé mají jen krátkodobou perspektivu. Někteří obyvatelé sice kompletní kácení kritizovali, podle starosty Jaroslava Demčáka ale z estetických důvodů nebyly možné úpravy na etapy.

Na jaře přibudou květiny

S kácením se začalo na začátku letošního listopadu, dnes už před hejnickým kostelem kromě nových stromků stojí také nové veřejné osvětlení. Na jaře by tu pak ještě měly vykvést tisíce nových květin. „Celá akce vyšla na 2,2 milionu korun. Všechny nás překvapilo, jak byla obnova rychlá,“ řekl starosta. Ten také vyzval, aby lidé každé případné projevy vandalství hlásili policistům.

Hejničtí se v pátek podvečer sešli na malém setkání, během kterého za hustého sněžení a zvuku vánočních písní park slavnostně „otevřeli“. Hejnický farář Pavel Andrš pak každému novému stromu zvlášť požehnal. „Věřím, že to bude další skvost v Hejnicích. Tento park byl krásný a věřím, že bude ještě krásnější,“ zmínil.

Uprostřed parku se také aktuálně nachází dřevěná socha anděla, vyřezaná z jednoho z lepších stromů, které během kácení padly. „Je to symbolika, že ty lípy tady dál zůstanou. Protože je to ale lipové dřevo, tak by byla škoda nechat ho tady, kde by vydržel rok, dva,“ přiblížil Demčák. Za pár týdnů tak sochu přemístí do důstojnějších prostor uvnitř kostela.

„Další lepší části jsme převezli do zdejší školy, kde nám z nich vyřežou hranoly. Ty předáme nějakému řezbáři, aby nám z toho udělal základ betlému,“ dodal Demčák. To už se ale podle něj letos nestihne, půjde tak nejspíš o záležitost příštího roku.