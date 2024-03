/FOTO, VIDEO/ Vláda uspořádala ve středu výjezdní zasedání v Libereckém kraji. Dopoledne měli jednotliví ministři odlišný program, na Krajský úřad Libereckého kraje dorazil před devátou hodinou ranní ministr vnitra Vít Rakušan. Nejdříve se setkal s hejtmanem Martinem Půtou, posléze následovala debata se starosty regionu, kde se řešilo několik témat, které představitele jednotlivých obcí trápí.

Vít Rakušan v Liberci, koná se výjezdní zasedání vlády. | Video: Jiří Louda

Kunratický starosta Milan Götz se zajímal o to, jak to bude se slučováním obcím. Je názoru, že obce jsou čím dál více zatěžovány. Ta škála věcí, kterou musí starosta, popřípadě úředník na malé obci zastat, je tak obsáhlá, že se může stát, že jedna obec na to už nebude mít kapacitu a bude se chtít sdružit s jinou obcí. „Dobrovolnost je jedna věc, ale obávám se toho, abychom k ní nebyli donuceni. Donutí nás administrativou, která se jednoznačně navyšuje,“ řekl Götz.

Rakušan se svěřil, že dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby bylo kvůli jednodušší správě země méně obcí. Snaží se najít možnosti, jak uspořit personální kapacity i finance a jak efektivně spravovat zemi a sdílet zdroje například prostřednictvím takzvaných lítajících úředníků. „Tahle země má tradici a venkov plný malých obcí tady existoval a tvořil základ toho, jak tato země vypadala. Navíc v zemích, kde došlo k násilnému, ukvapenému slučování obcí, zcela prokazatelně upadl komunitní život, vztah lidí k té obci se zcela evidentně zhoršil podobně jako kvalita veřejného prostoru,“ podotkl s tím, že právo na samosprávu je něco, co musí být nepopiratelné. „Nemyslím si, že lze všechno poměřovat ekonomickými měřítky,“ doplnil.

Podle něj není společenství obcí skrytým slučováním, naopak je odpovědí na velmi složitou vládní diskuzi s Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Společenství má přinést struktury, které pomohou ve sdílení kapacit a vytváření strategických dokumentů v tom regionu. „Společenství obcí nechceme nechat izolovaně viset na ministerstvu vnitra, ale máme mezirezortní skupinu, která se chce legislativně promítat do všech možných zákonů, aby to byla ta struktura, která bude v regionu fungovat, aniž by se obce musely slučovat a zachovaly si své právo na samosprávu. Bude to dobrovolné, ale věříme, že pro obce výhodné,“ zdůraznil ministr vnitra s tím, že rozsah toho, co vše se bude sdílet, si bude společenství definovat samo.

Jak poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta, nápad NERVu počítá s nějakou fiktivní úsporou na platech starostů, ale nikdo nehodnotí, co by se stalo, kdyby malé obce neměly přímou správu a co by se v nich odehrávalo. „Podle mě mají mít děti možnost chodit na první stupeň do školy ve své obci,“ upřesnil Půta.

Společenství obcí ocenil železnobrodský starosta František Lufinka, ale zdůraznil zachování samostatnosti obce a její dobrovolné zapojení. „Zachovat venkov a zabránit jeho vylidňování je hrozně důležité,“ dodal starosta Brniště Michal Vinš. Ten poukázal na to, že pro venkov hraje důležitou roli i školství. „Máme připravený projekt na rekonstrukci základní školy, ale bohužel dotace na to nejsou,“ podotkl Vinš. Rakušan zmínil, že malých škol má Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nejvíce ze všech. „To, že se investuje do prstence okolo Prahy, je důsledkem toho, že politika soupeřnosti se dvacet let nedělala, a že se lidé z ostatních regionů přestěhovali do Prahy,“ osvětlil Rakušan.

Starosta Hejnic Jaroslav Demčák připomněl, že se Frýdlantska dotkla optimalizace policejních služeben a poukázal na přeshraniční problémy. V Hejnicích se potýkají s drobnou kriminalitou a případy vandalismu. Rozhodl se využít finanční podporu Libereckého kraje na rozšiřování kamerového systému, ale je toho názoru, že by to měl hradit stát. „Když ruší a slučuje oddělení, měl by ušetřené finance za nedostatek policistů investovat právě do těchto moderních zařízení, aby trošku odradil podivná individua od páchání trestné činnosti,“ osvětlil a zmínil i nízký nástupní plat policistů. S tím souhlasil i ministr vnitra, nicméně připomněl, že se nástupní plat povedlo oproti loňskému roku, kdy dosahoval 26 500 korun, zvýšit. „Skokově jsme ho navýšili každému nastupujícímu policistovi víc než o čtyři tisíce korun,“ informoval Rakušan.

Demčák v minulosti poukázal na potřebu nastartování jednání s polskou stranou na úrovni vlády a státu, aby se pachatelé trestných činů či přestupků dali řešit i přeshraničně, a ne že zmizením za zelenou hranici vše končí a oni si opět po čase přijdou pro další věc. Rakušan má za sebou jednání s novým polským ministrem vnitra. „Chceme mít novou smlouvu o policejní spolupráci. Zadali jsme si ambiciózní termín, že do podzimu 2025 bude nejen hotová, ale i schválená. I to by mohlo přeshraniční spolupráci posunout na vyšší úroveň, protože zcela objektivně, kvalita této spolupráce s Němci je standardně vysoká a je definovaná smluvně,“ podotkl ministr.

Semilská starostka Lena Mlejnková otevřela otázku výše platů úředníků. Ocenila, že se přidaly peníze učitelům a dalším složkám, ale u úřednictva se situace zhoršuje. Zabezpečit správu města představuje dlouhodobý problém. „Není to populistický krok ani žádná politika, ale čistý pragmatismus. Musíme zabezpečit kvalitně veřejnou správu, protože se na nás přenáší spousta kompetencí,“ svěřila se Mlejnková.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil pět variant. „Obecně jsem měl pocit, že ta nálada, že se i tarifně něco udělat musí i v těžké rozpočtové době, tady je. Protože všichni vidíme, jak se inflace zakousla, jaký je reálný příjem,“ podotkl ministr vnitra. Navíc plánují zjednodušení některých požadavků, změny v pracovně-právní oblasti, změny v oblasti vzdělávání, snižování některých nároků a odbourávání byrokratické zátěže. „Vycházeli jsme z toho, co nám primárně říkali právě tajemníci,“ dodal Rakušan.

Zatímco dopoledne měli jednotliví ministři odlišný program a navštívili různá místa v regionu, odpoledne se přesunuli do jabloneckého Eurocentra na první letošní výjezdní zasedání vlády v krajích.

Na zasedání vlády se připravili i zemědělci, kteří vyjeli ze všech okresů se svými traktory do Jablonce nad Nisou. „Stejně jako v předcházejících protestech, cílem není znepříjemnit život lidem. Mnoho z nich si podle jejich reakcí neuvědomuje, že protestujeme i za ně,“ zdůraznil předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach.

Podle něj jsou nízké výkupní ceny komodit, vysoké náklady, ztěžující podmínky populistických politických rozhodnutí důvody, proč je situace stále víc výbušná a stává se až nebezpečnou. Zemědělcům docházejí a nebo už i chybí finanční prostředky na zajištění provozu a začínají být zoufalými. „Řešení je výhradně v rukou politiků. Bagatelizace a nečinnost není na místě. Jejich zbožné přání ventilované veřejně, že protestů se zúčastňují pouze agrobaroni s největšími zisky se při reálném a pravdivém pohledu na stav věci změní na noční můru,“ dodal Erlebach.

