„V radě města jsme schválili záměr se k této praxi vrátit. Nyní musíme zpracovat aktualizaci vyhlášky a tu v září předložíme do zastupitelstva. Teprve po schválení zastupitelstvem bude možné žádat a vydávat souhlasy k vyhrazeným stání se značkou P reservé,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc. Město proto žádá zájemce, aby s případnými žádostmi počkali do aktualizace a nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky. „Vyhláška bude v platnosti pravděpodobně od října,“ doplnil Šolc.

Dříve na některých parkovištích kvůli velkému množství značek nezůstávalo moc míst pro ostatní vozy. Tomu chce město zamezit. Žádosti bude posuzovat individuálně vždy tak, aby v dané lokalitě zůstala převážná část nevyhrazených míst. Záměr proto počítá také se zvýšením sazby za vyhrazená místa. Za vyhrazené stání v zóně A (centrum) zaplatí řidiči nově 35 tisíc korun za rok, v zónách B a C (sídliště a ostatní) 20 tisíc korun za rok. „Vybrané peníze chceme ukládat do speciálního fondu. Příjmy budou využity na vybudování nových parkovacích míst v dané lokalitě,“ předeslal Šolc.

Podle něj je ve městě absolutní nedostatek parkovacích míst. Nejhorší situace je na na sídlištích. Právě tam město chystalo nový systém parkování, kdy chtělo jednotlivá místa postupně zpoplatňovat, nakonec ale z projektu vycouvalo. „Ustoupili jsme od toho, protože zástupci vlastníků bytů byli proti. Raději ať je tam neregulovaný systém parkování než regulovaný. Nemá smysl budovat projekt, který nikdo nechce,“ vysvětlil Šolc.

„Parkovací revoluce“ spočívala v tom, že měly být postupně zaváděny modré parkovací zóny. Vlastník každého bytu by si mohl pořídit jednu parkovací kartu za částku 500 korun ročně. Druhé auto mělo podle návrhu vyjít na 6000 korun ročně, každé další pak na 8000 korun ročně.

Pokud by to město zavedlo, z každého sídliště by se stala jedna velká modrá zóna. Parkovací karta by nezakládala nárok na žádné konkrétní místo, nýbrž na jakékoli v rámci zóny. Magistrát by ale nereguloval počet vydaných karet, tudíž by se mohlo stát, že i ten, který zaplatí za své třetí auto osmitisícový poplatek, by v některých případech vůbec nezaparkoval. „Byl to nesmysl. Platili bychom za parkování, ale nebyla by žádná záruka, že když přijedeme večer po práci domů, tak to místo bude volné. To raději neplatit a šance, že zaparkuju, bude stejná,“ řekl Deníku Jaroslav V., který bydlí v panelovém domě v Dobiášově ulici.

Novinkou, kterou město naopak chystá, je pobídka pro soukromé investory. Ti by mohli na svých pozemcích vybudovat nová parkovací místa a ta pak nabídnout městu, aby je zahrnulo do svého systému. „Na spoustě míst ve městě leží vedle komunikace soukromý pozemek. Tato místa by soukromníci „prodávali“ za poplatek a po 10 letech by přešla do majetku města,“ dodal Šolc.