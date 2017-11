Vyhrajte kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018. Je tu druhá hádanka

Chomutov – Vypadalo to slibně, ale skončilo to remízou a prohrou v prodloužení. Piráti vyhrávali před reprezentační přestávkou nad Tygry z Liberce 2:0, ale hosté zápas otočili a vedli až do 58. minuty v opakování loňského semifinále v SD Aréně 3:2. Nakonec vyhráli Liberečtí brankou v prodloužení 4:3.