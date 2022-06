Budova krajského úřadu měřící 78 metrů nabídce nejen neopakovatelné výhledy na Liberec a do okolí, ale od úterý 21. června do soboty 25. června také bohatý program. Divadlo či kreativní dílny v dopoledních hodinách pro malé, molekulární gastronomii nebo hudební vystoupení pro dospělé v podvečerních hodinách.

Program

Úterý 21. června

10.00 Divadlo Koloběžka

10.00 / 12.00 / 15.00 Povídání o budově mrakodrapu (sraz před vstupem do budovy krajského úřadu)

13.00 Odhalení lavičky architekta Zdeňka Plesníka

14.00–20.00 Hvězdárna Turnov

18.00 Basistova dobrá společnost



Středa 22. června

9.00–12.00 Živé vysílání Český rozhlas Liberec

10.00–15.00 Tvořivé dílny pro děti i dospělé

18.00 Hudební trio Divadla F. X. Šaldy Liberec



Čtvrtek 23. června

10.00 Divadlo nejen pro děti s Rudou Hancvenclem

10.00–16.00 Den plný her (šipky, kuličky, skákací guma, panák, plastové kuželky)

18.00 Basistova dobrá společnost



Pátek 24. června

10.00 / 12.00 / 15.00 Povídání o budově mrakodrapu (sraz před vstupem do budovy krajského úřadu)

16.30 Poezie s Martinem Trdlou a hudebním doprovodem Karla Pazdery

18.00–20:00 Makromolekulární chuťovky mistra barmana



Sobota 25. června

10.00–16.00 Den plný her (šipky, kuličky, skákací guma, panák, plastové kuželky)

18.00–20.00 Makromolekulární chuťovky mistra barmana

Stálá výstava o budobě mrakodrapu ve vestibulu budovy.