V tajném hodnocení pak druhý nejvyšší počet bodů získala Marie Korečková a třetí nejvyšší počet bodů Petr Gampera. Letos se do soutěže přihlásilo čtrnáct účastníků a hodnocení a vyhlášení už tradičně proběhlo v klubovně Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Frýdlant v kolonii za nemocnicí. „Hodnocení okurek je rok od roku složitější, protože okurky jsou každým rokem lepší,“ povzdechla si s úsměvem při sčítání bodů tajemnice městského úřadu Veronika Bubeníčková. „Ve Znojmě musejí blednout závistí, protože tak dobré okurky jako my tady ve Frýdlantu, nemají ani tam,“ dodal frýdlantský starosta.

Porota hodnotila vůni okurek, jejich vzhled, chuť i to, jak jsou okurky křupavé. Netušila, čí vzorek se schovává pod jednotlivými čísly. Jména těch, kdo okurky naložili, byla k číslům přiřazena až po uzavření bodování, po rozlepení zapečetěné obálky. Místostarosta města Dan Ramzer vyzdvihl vzhled okurek naložených do zavařovacích sklenic. „Okurky jsou ve sklenicích krásně narovnané, přizdobené, jejich design je prostě dokonalý a ladí oku. A to u všech soutěžních vzorků, i v tomto směru je rok od roku těžší hodnotit, které okurky jsou nejhezčí.“

Soutěž o nejlepší doma naložené okurky se letos ve Frýdlantu konala pošesté, teprve popáté však jako soutěž pro širokou veřejnost. Vítězka prvního místa získala vedle diplomu i poukázku na večeři v hodnotě 1 000 korun, druhá v pořadí poukázku na večeři v hodnotě 500 korun a soutěžící, který se umístil na třetím místě, si pak domů odnesl poukázku na filmy do městského kina v hodnotě 250 korun. „Chci poděkovat všem, kteří se Okurkiády letos zúčastnili, a můj dík patří i porotě. Letošní ročník byl opět povedený. Po loňské špatné úrodě okurek byla letos příroda k pěstitelům přívětivější a odrazilo se to i na počtu přihlášených vzorků,“ podotkla za Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Frýdlant v Čechách Jitka Stárková.