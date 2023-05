Vstupné za půlku i bohatý program. Oslavte Den dětí v Zoo Liberec

Liberecká zoo se ve čtvrtek 1. června připojí k oslavám Mezinárodního dne dětí. Po celý den budou mít všechny děti od 3 do 15 let vstup do zoologické zahrady za půlku. Dětská vstupenka tak vyjde na 60 korun. Sleva bude platit i pro dětské skupiny.

Mládě antilopy koňské. | Foto: Zoo Liberec