/FOTO, VIDEO/ Festival Art Week Liberec se blíží a během sedmi dnů představí na výjimečných místech výjimečné osobnosti ze světa současného umění. 8. ročník, který se uskuteční od 7. do 13. září, se tentokrát věnuje krajinnému, virtuálnímu a intimnímu prostředí.

Poukazuje na banální, každodenní rituály a situace a snaží se diváka nenápadně přimět, aby „otevřel oči i mysl“. Překrývá se se Dny evropského kulturního dědictví a propojuje současné umění s významnými historickými památkami v Liberci.

Do festivalu se zapojili Conrad Eric Armstrong a Viktor Valášek, kteří společně od roku 2016 jako Convict pracují na velkoformátových plátnech, a to výhradně na veřejných místech a v plenéru. A zatímco první mural pro Art Week Liberec vznikl před dvěma lety v členitém průchodu u Základní školy 5. května, tentokrát se zvelebení dočkal vstup do krytu civilní obrany v Lucemburské ulici. Nápad na tuto lokalitu vzešel od města.

„Měli jsme typy na některé konkrétní výtvarníky. Nakonec jsme se rozhodli oslovit Conrada Erica Armstronga a Viktora Valáška, protože jejich způsob tvorby a vzájemné spolupráce je jedinečný. Pracují společně a pouze na veřejných místech a v plenéru. Přitahuje je setkání s přírodními, architektonickými a sociálními prostředími, která přímo ovlivňují kompozici a barevnou škálu jejich prací,“ řekla Deníku kurátorka festivalu Dana Zikmundová.

Tvůrce nástěnné malby kryt civilní obrany zaujal a připravili návrh, který odrážel povahu a funkci bunkru. Původní skicu se nakonec rozhodli částečně opustit a umělci dostali volnou ruku a prostor k improvizaci. V bezprostřední blízkosti vstupu do Libereckého podzemí načerpávali celý týden inspiraci a téměř renesanční technikou vytvářeli iluzivní obraz. „Navigovali jeden druhého a na základní vrstvu přidávali další. V malbě využívají prvky, které na stěně už byly. Centrální kruh, graffiti i praskliny ve zdi, vše zapracovali do celkového obrazu. Musím zdůraznit, že tvořili bez projektoru a pouze se štětcem, jako by malovali na plátno,“ popsala průběh tvorby Zikmundová.

Conrad E. Armstrong se následně na pár dní vrátil, aby dokončil detaily. Pozorný divák tak bude moci narazit na více či méně viditelné objekty jako například prasklé ucho od půllitru z nedalekého baru, opřené kolo nebo tzv. plíce bunkru. „Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 7. září v Paláci Liebieg, představíme další lokality a tvůrce tohoto ročníku. Bude také možnost setkat se s autory a osobně si popovídat nejen o tomto projektu, ale o celé jejich tvorbě, která je jistě lákavá,“ dodala kurátorka festivalu.