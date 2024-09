Nese název „All Cats are Beautiful“ a vznikl ze zbytkových materiálů, které se pouličnímu umělci během času nashromáždily v dílně. Celkově mu práce na díle trvala dvacet hodin rozložených do několika dní. „Mám rád kočky a myslím si, že si památník zaslouží. Chtěl jsem přenést do světa zvířat něco, co je určeno primárně pro lidi,“ přiblížil svou motivaci Wojta.

Libereckému umělci je motiv koček velmi blízký, za léta umístil na řadu míst v krajském městě mozaikové kočky. Tento motiv ho provází životem a jak se Wojta sám svěřil, baví ho převážně instalace spojené s určitým prostorem. Jako například umístění lavičky na místo, kde podle něj chybí. „Už řadu let určitá díla rád instaluji na Soukenném náměstí. Představuje pro mě specifickou lokalitu, kudy projde denně hodně lidí a zároveň se tam nikdo nezastaví. Jen prochází,“ podotkl umělec s tím, že se prostřednictvím děl snaží procházející zpomalit a na chvíli i zastavit, odpoutat je od shonu v centru města a prožít okamžik.

Vandalství se neobává. Jak sám přiznal, při umístění díla do veřejného prostoru počítá s tím, že ho časem ulice pohltí. „Ta pomíjivost je na streetartu krásná. A když někdo nějaké moje dílo zničí nebo ukradne, tak se alespoň uvolní místo pro nové,“ osvětlil Wojta.

Do budoucna má hodně plánů. Jde o malé projekty, které v ulicích odhalí jen pár vyvolených. Zároveň plánuje i velké instalace na libereckých náměstích. „A také budu dál po světě, ale hlavně po Liberci, instalovat další a další mozaikové kočky,“ uzavřel streetartový umělec Wojta.