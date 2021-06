Koupil ho zakladatel a majitel jablonecké společnosti Kitl Jan Vokurka, když se rozhlížel po novém působišti. „Je v tom určitá symbolika. Protože i areál má svou historii a pro Vratislavice je doslova symbolem,“ sdělil tehdy podnikatel.

Nahlédnout do útrob zrekonstruovaných výrobních prostor tak mohli zvědaví návštěvníci. Na příznivce historie zase čekala přednášku o vývoji místního „zámečku“. „Až si na to areál vydělá, dojde i na opravy ikonického zámečku,“ přiblížil plány Jan Vokurka. Nechyběl pestrý kulturní program a občerstvení. Usměvavá obsluha nabízela trhané maso v bulce, klobásy z grilu, tradiční americký hot dog či mexickou placku se sýrem. Zahnat žízeň pomohly domácí limonády a koktejly. Děti obsadily stánek s ledovou tříští a parno zaháněly s pomocí zmrzliny. Herec Miloň Čepelka ze Žižkovského divadla Járy Cimrmana na pódiu slavnostně pokřtil letní Kitl novinku, kterou se stal Syrob jahodový s dužinou. „Hlavně ať chutnáš, jahodo s dužninou,“ podotkl herec.

Na své si přišli i dětští návštěvníci, pro které si organizátoři připravili nejen dětský koutek, ale také závod v orientačním běhu v rámci spolupráce s Mistrovstvím světa v orientačním běhu 2021. Ti nejmenší měli radost z nafukovacích balónků. „Jsem rád, že jsem se mohl podívat dovnitř a prohlédnout si areál na vlastní oči. Dlouho jsem slýchal vyprávění o kyselce od mých prarodičů, kteří bydlí ve Vratislavicích,“ netajil nadšení Petr z Liberce. Vrcholem celého programu byl hudební koncert skupiny Tata Bojs. Svůj první postcovidový koncert odehrála kapela právě v areálu Vratislavické kyselky.

Začátkem letošní roku se podařilo díky intenzivní pracím během dvou let dokončit první etapu obnovy areálu. V současné době je opravena výrobní hala, prostranství a obslužné cesty. Začátkem dubna zde stočili první šarži svého výrobku Višňový syrob Kitl. Bedny s prvními výrobky navíc zamířily do 55 mateřských škol v Jablonci, Liberci a Vratislavicích. „Napadlo mě to intuitivně. Cítil jsem, že lidé dnes kvůli covidu nemyslí na malé děti,“ řekl Vokurka.

Jablonecký patriot se dlouhodobě snaží například o zvelebení oblasti tzv. Kittelovska. Uspořádal několik veřejných sbírek, založil zde muzeum, vydává knihy a snaží se oživit ducha tohoto místa. S minerální vodou má Jan Vokurka do budoucna velké plány. „Nezdá se to, ale stáčet minerálku je kvůli nejrůznějším administrativním úkonům asi podobně složité, jako kdybyste chtěli těžit uhlí,“ upřesnil podnikatel s tím, že v budoucnu by se rád zaměřil také na expanzi Kitlu do světa.

Letos si navíc připsal další triumf v podobě vítězství krajské soutěže EY Podnikatel roku 2020 Libereckého kraje. „Rád bych poděkoval kromě kolegů a našich partnerů i panu doktoru Kittelovi do nebe, protože věřím, že nad námi drží celých 15 let ochranou ruku,“ uvedl výherce.