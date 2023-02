V případě, že na podobnou návnadu kolemjdoucí narazí, měli by nález označit, nijak s ním nemanipulovat a vyčkat na místě do příjezdu přivolané policejní hlídky. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, za který pachateli v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody od šesti měsíců až na tři roky,“ podotkl Robovský s tím, že loni podobných případů evidovali devět a předloni deset.

Na návnady narazila Stanislava Hanusová během venčení a podařilo se jí na poslední chvíli psovi zabránit, aby je pozřel. Svou zkušenost si nenechala pro sebe a kromě nahlášení na obvodní oddělení policie napsala varování do několika skupin na sociální síti. „Prosím, pokud máte jakékoli informace, důkazy, veterinární zprávy s účty za léčbu a podobně, opravdu je nahlaste. Kamarádovi nebo sousedce to fakt nestačí. Nabízím i možnost napsat mě do zprávy na Facebooku, sejít se a já to ráda předám. Je potřeba zmapovat vše v co největším rozsahu,“ vyzvala veřejnost.

Policie připravila i preventivní opatření v podobě výstražného letáku, který budou roznášet do schránek a vyvěšovat na lampy veřejného osvětlení. „Ve vaší lokalitě se v blízkosti panelových domů mohou nacházet návnady na psy v podobě buřtů, které tu někdo rozhazuje se zlým úmyslem,“ stojí na letáku. Pozření nebezpečné látky vyvolává u zvířat závažné zdravotní potíže, které mohou vést k jejich úhynu.

Deník oslovil i veterinární ordinace, zda se v poslední době zabývaly podobnými případy. Veterinární klinika LBvet nedávno měla případ pravděpodobné otravy marihuanou, kdy zvíře pozřelo drogu pravděpodobně venku. „Pokud má majitel podezření na pozření návnady, měl by ihned kontaktovat nejbližší veterinární pracoviště a pokud možno doma bez předchozí konzultace s veterinárním lékařem žádné zásahy jako například vyvolání zvracení neprovádět,“ zdůraznila veterinářka Petra Čejková.

S otrávenými návnadami se nesetkali na liberecké veterinární klinice Nisa. „S tím, že by pes nebo kočka zjevně pozřel otrávenou návnadu a následné se toto i definitivně potvrdilo, tak s tím jsem se naštěstí za 27 let fungování naší kliniky nesetkal ani jednou,“ svěřil se Jan Minárik. Podle něj není ale ojedinělé, že pes často něco nevhodného pozře a má pak zdravotní komplikace.