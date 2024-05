Jak se žije vozíčkářům v Liberci? Bariéry se daří překonávat, vzniká i audit

Kočičí hlavy, rozkopané chodníky či schody vedoucí do prodejen nepředstavují pro většinu z nás nic, co by komplikovalo každodenní život. Pro vozíčkáře to ale může znamenat překážky, které jim naruší jejich rozvrh.

Pro vozíčkáře představují problém velké dlažební kostky. Někteří se musí k vozíku připoutat, aby se nevyklopili. | Video: Jiří Louda