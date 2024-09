Část voličů z pohraničního Hrádku nad Nisou na Liberecku dostala do schránek volební lístky z Ústeckého kraje. Chyba se dotkla voličů ze dvou okrsků, řekla vedoucí voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová, která se organizaci voleb věnuje už 30 let a podobnou záměnu lístků ještě nezažila.

Česká pošta už pochybení napravila, přesto se na to podle Kroupové u voleb komise v Hrádku zaměří. V žádné jiné obci podle ní k záměně nedošlo.

Chyba se stala při balení lístků do obálek, které zajišťovala Česká pošta. "V Hrádku jsme roznášeli cca 6000 obálek s hlasovacími lístky. Při jejich kompletaci bohužel individuální chybou došlo k tomu, že asi 300 obálek obsahovalo chybné hlasovací lístky, a to pro Ústecký kraj. Hned následující den jsme adresátům doručili správné obálky spolu s vysvětlením. Za tuto chybu se omlouváme, v současné době již všichni občané mají správné hlasovací lístky," uvedl mluvčí České Pošty Matyáš Vitík.

Že už nové lístky voličům dorazily, potvrdil liberecký hejtman Martin Půta, který v Hrádku žije a patřil k těm, kdo ve své obálce našli lístky ze sousedního kraje. "Já rozumím tomu, že to pro spoustu lidí bylo překvapení, několik sousedů mi psalo, jestli je to naschvál. Díky spolupráci města a pošty se to podařilo nahradit, myslím, že už druhý den měli lidé ty správné volební lístky," řekl hejtman.

Špatné volební lístky mají voliči zlikvidovat

Voličům hrádecká radnice doporučila, aby lístky Ústeckého kraje zlikvidovali. "Dohodli jsme se také s městským úřadem, že náš úřad bude instruovat okrskové volební komise, aby voličům připomínaly, aby si před vhozením svého hlasovacího lístku do volební schránky zkontrolovali, zda skutečně vkládají do úřední obálky platný hlasovací lístek pro Liberecký kraj, aby jejich hlas neskončil jako neplatný," dodala Kroupová. Připomněla, že pokud by někdo volební lístky neměl, dostane je spolu s obálkou ve volební místnosti.

V Libereckém kraji budou voliči 20. a 21. září vybírat ze 13 kandidátek, je jich o tři méně než před čtyřmi lety. O místo v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu se v kraji uchází 544 lidí, z toho 183 žen, kandidátů je tak zhruba o pětinu méně než před čtyřmi lety. Souběžně se uskuteční volby do Senátu v obvodu 35, který zahrnuje Jablonecko a část Semilska. Kandiduje tam šest lidí, před šesti lety bylo o jednoho kandidáta víc.

