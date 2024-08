Město Liberec hledá zájemce o členství v okrskových volebních komisích pro nadcházející volby do zastupitelstev krajů. Účastníci se mohou těšit na finanční odměnu více i než 2 tisíce korun. Tato role je klíčová pro zajištění hladkého a transparentního průběhu voleb.

Dne 20. a 21. září proběhnou volby do zastupitelstev krajů, a město Liberec stále hledá zájemce, kteří by se chtěli zapojit do práce v okrskových volebních komisích. Jedná se o důležitou roli, která zajišťuje hladký a transparentní průběh voleb ve svěřených okrscích.

Členové okrskové volební komise mají na starost kontrolu volebního procesu ve volební místnosti. Zapisují voliče podle občanských průkazů, dbají na pořádek a správnost hlasování, a po uzavření volebních místností pomáhají se sčítáním hlasů a vyhotovením zápisu o průběhu voleb.

Komisi povede předseda, který bude vylosován na prvním zasedání komise. Toto povinné zasedání, které se uskuteční 27. a 28. srpna v Liberci, zahrnuje i odborné školení Českého statistického úřadu zaměřené na zpracování hlasů a pořizování výsledků.

Členem komise se může stát každý státní občan České republiky, který k datu složení slibu dosáhl věku minimálně 18 let a nemá překážku ve výkonu volebního práva.

Tato práce je finančně ohodnocena a nejvyšší odměnu získává předseda komise a to částku 2 200 korun, místopředseda komise má pak o 100 korun méně a člen komise získá 1 800 korun.

Máte-li zájem, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji na recepci budovy Magistrátu města Liberec nebo zašlete na emailovou adresu: korba.ondrej@magistrat.liberec.cz.

„Přihlásit se můžete ideálně do 21. 8. 2024 do 16:00 hod. Po této lhůtě budou sestaveny komise. Nicméně náhradníky, kteří budou operativně zařazování dle potřeby až do dne voleb, uvítáme i po této lhůtě," uvedlo město na webu liberec.cz.

