Zdroj: Deník„Je to příjemné překvapení. Můj osobní cíl byl, abychom obhájili 40 tisíc hlasů, které jsme dostali v posledních krajských volbách. Letos jsme dostali o 13 tisíc hlasů více, což považuji za velký úspěch. Jestli si dobře pamatuji, tak v historii kraje nikdy tolik lidí pro jednu stranu nehlasovalo,“ uvedl lídr kandidátky a současný hejtman Martin Půta.

Ten také získal nejvíc preferenčních hlasů. Na kandidátce jej zakroužkovalo 11 363 voličů, což je čtvrtý nejlepší výsledek v zemi. Víc hlasů než on získal v republice jen Martin Kupka z ODS, předseda hnutí STAN Vít Rakušan a lidovec Jan Grolich.

Druhé skončilo hnutí ANO, které oproti volbám před čtyřmi lety získalo o několik desetin procenta hlasů více. Volilo je celkem 24,8 tisíce lidí. Třetí post obsadili Piráti. Tuto pozici jim předvídaly předvolební průzkumy, stejně jako ODS, která skončila těsně za nimi na čtvrtém místě s rozdílem 1 763 hlasů a 1,27 procenta.

Složení zastupitelstva v Libereckém kraji

Do krajského zastupitelstva se poprvé nedostala ČSSD, která minule skončila s necelými osmi procenty jako čtvrtá před ODS a v krajské radě získala post náměstka pro sociální oblast. „Je to velké zklamání, nemá cenu říkat, že ne, ale musíme ho nechat vychladnout a jít dál,“ shrnul lídr kandidátky Josef Jadrný. Dodal, že ještě větším zklamáním než výsledek krajských voleb je pro něj propad preferencí ČSSD na republikové úrovni.

V krajském zastupitelstvu budou poprvé po 20 letech chybět také komunisté. „Domníváme se, že naší chybou bylo, že jsme neuměli prodat svou práci, kterou jsme jako opozice dělali dobře,“ zhodnotila krajská předsedkyně Dana Lysáková.

S neúspěchem se setkaly také strany, které svůj program vsadily na ekologii, krajinu a problém hrozícího sucha. „V tuto chvíli je to neúspěch. Na druhou stranu každý neúspěch v sobě skrývá příležitost,“ uvedl lídr hnutí Pro KRAJinu Josef Šedlbauer, který stejně jako jeho kolegové Jaromír Baxa a Zuzana Kocumová v krajském zastupitelstvu končí. Nedostali se do něj o necelé procento.

Ještě hůře dopadl Jan Korytář, který šel do krajských voleb s nově založenou formací s podobným programem i názvem a získal pouhých 1,5 procenta hlasů. U voličů propadlo také hnutí Společně, které sdružovalo kandidáty TOP 09 a KDU-ČSL. Nebodovala ani Trikolóra. Naopak posílila SPD, která bude mít v novém krajském zastupitelstvu místo dvou tři členy.

Minulé čtyři roky vedla Liberecký kraj koalice Starostů, ANO, ODS a ČSSD. Širší koalici by chtěl vítěz voleb Martin Půta složit i nyní. Už v sobotu jednal s Piráty, kteří se zatím vymezují vůči některým lidem z jablonecké ODS. S občanskými demokraty ale Půta počítá. Naopak už před volbami se netajil tím, že by nechtěl do koalice s ANO.