Uzavřel se termín pro podání přihlášek kandidátů do podzimních voleb do Senátu. Svého senátora si na dalších šest let zvolí také lidé z části Liberecka, v senátním obvodu číslo 34. O jejich hlasy budou usilovat čtyři lidé zastupující parlamentní strany. Za ANO kandiduje současná náměstkyně libereckého primátora Radka Loučková Kotasová, za Starosty pro Liberecký kraj (SLK) nynější senátor za STAN Michael Canov, za koalici SPOLU projektová manažerka Martina Motshagen z ODS a za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) ředitel muzea Svatopluk Holata.

„Na počtu kandidátů přihlášených do senátních voleb je v podstatě vidět, že se přizpůsobují voličům. Nízká volební účast, která je pro senátní volby typická, určuje i nižší počet kandidátů,“ komentuje situaci na Liberecku politolog Jan Kubáček.

Podle politologa se strany navrženými kandidáty snaží překrýt viditelného senátora Canova, který je v horní komoře parlamentu už druhé volební období. „Všichni jeho protikandidáti představují spíše klidnou sílu, a tak neočekávejme žádné chlapácké souboje jako při minulých volbách mezi Canovem a pivovarníkem Vávrou. Všichni vyzyvatelé představují klidné vody, a tak spíš půjde o to, kdo ho vyzve ve druhém kole,“ míní Kubáček.

To, že své kandidáty do senátních voleb nasadily strany a hnutí zastoupené v parlamentu, připisuje i tomu, že se budou snažit v předvolebním boji o propojování s celostátní politikou. Ti, kteří jsou politicky aktivní na Liberecku, pak budou poukazovat na své zásluhy v komunální politice, což platí zejména o kandidátce ANO Kotasové.

Nejzkušenějším ze všech kandidátů je Canov. Starosta Chrastavy a bývalý gymnaziální učitel přesvědčil voliče už dvakrát. I tentokrát chce získat jejich přízeň znovu. „Práce senátora mě baví. Je nesmírně vzrušující být aktivním činitelem na tvorbě zákonů, setkávat se ze své pozice s lidmi, diskutovat s nimi. Těch 6 let pro mě bylo natolik zajímavých a natolik mě práce v Senátu zaujala, že jsem se rozhodl pokusit se o obhajobu,“ popsal Canov a dodal, že jej posílila i podpora kolegů ze SLK, kdy mu v tajném hlasování vyslovili podporu úplně všichni.

Své zkušenosti z politiky chce v Senátu zúročit i Radka Loučková Kotasová za ANO, současná náměstkyně primátora Liberce a bývalá krajská náměstkyně pro rozvoj. „Více než osmnáct let se věnuji regionálnímu rozvoji a dotacím. Tyto zkušenosti bych ráda uplatnila i v Senátu. V praxi jsem se často setkávala s tím, že rozvoj měst a obcí brzdí špatné zákony, a ty se mění právě i v horní komoře parlamentu. Bylo, je a vždycky mi bude ctí a radostí aktivně se podílet na rozvoji našeho regionu,“ řekla ke své kandidatuře Kotasová.

Nominantka za koalici SPOLU, dlouholetá členka ODS Martina Motshagen je na Liberecku známá především svojí aktivitou v oblasti charity a sportu. Je zakladatelkou a předsedkyní Nadačního fondu Martina Chaloupky, působila jako projektový manažer Nadace Preciosa a v současnosti je projektovou manažerkou MCU Koloseum v Liberci.

Známý z veřejného života v Liberci je také senátorský kandidát SPD Svatopluk Holata, ředitel muzea, novinář a publicista. Jeho jméno je spojováno zejména s populární anketou Dědeček automobil a aktivitami kolem autoveteránů. Jako jediný ze všech čtyř senátorských kandidátů je rovněž kandidátem SPD v komunálních volbách, a to na pozici primátora Liberce.

Zájem o volby do Senátu je mezi lidmi tradičně nejnižší a má spíše klesající tendenci. V minulých volbách před šesti lety, kdy se volilo i v libereckém obvodu 34, byla volební účast 18,04 %. O přízeň voličů se v roce 2016 ucházelo devět lidí.

První kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 ve 27 senátních obvodech. Druhé proběhne o týden později. První kolo proběhne souběžně s volbami do zastupitelstev obcí.