Marketingová kampaň, která měla demobilizovat Pavlovi voliče, tedy v Libereckém kraji zcela selhala. K urnám totiž dorazilo víc lidí než v prvním kole. „Já jsem s výsledkem voleb velmi spokojený, vítězství beru jako nový začátek politické kultury. Mám radost z toho, že vyhrála kampaň, která nebyla postavena na lžích, manipulacích a strašení voličů," řekl Deníku k výsledku voleb hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) hned po oficiálním sečtení.

Deníku poskytl vyjádření i primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK). „V prvním kole jsem volil Pavla Fischera, o kterém se domnívám, že je na vrcholnou politickou funkci vzhledem ke své kariéře připravený. V druhém kole jsem dal svůj hlas Petru Pavlovi, byť u něj trochu postrádám právě zkušenost ve smyslu práce v ústavní funkci,“ zhodnotil Zámečník.

Kapelník hudebního tělesa Big'O'Band Marek Ottl si výsledek prezidentských voleb pochvaloval. „Ze zvolení Petra Pavla mám opravdu srdečnou radost. Je to pro mě výhra slušnosti a pravdy, která by mohla vrátit do politiky poctivost a důstojnost. To, co se předvádělo hlavně v druhém kole voleb, by se už nikdy nemělo objevit. Věřím, že se veřejné mínění o politice začne tímto měnit a lidé začnou věřit v hodnoty, které z nás dělají lidi,“ konstatoval.

Podle bývalého primátora Liberce Jana Korytáře (tehdy Hnutí Změna) nešlo v případě prezidentských voleb o nic dramatického. „Není to souboj dobra se zlem, jsou to jen volby,“ oznámil na svém Facebooku v průběhu prvního volebního dne s tím, že ať vyhraje kdokoli, pogratuluje vítězi. Korytářův post vyvolal rozsáhlou diskuzi. „Je to základní jev Babišových voličů, ztráta rozlišovacích schopností. Dobro a zlo jim začne splývat a pak je mění na jejich dobro a jejich zlo,“ reagovala na to například Barbora Ottová.

Po sečtení výsledků se Korytář ještě jednou ke svým followerům vyjádřil. „Byl to Babiš a hnutí ANO, kteří zde rozbili roky budovaný kartel moci mezi ODS a ČSSD. Byl to on, na rozdíl od jiných miliardářů, kdo šel s kůží na trh. A je to pak možná i nejen moje otázka, kde byl tenkrát Petr Pavel, když se v naší politice lámal chleba a někdo tu špinavou práci musel udělat?“ napsal Korytář.

Většina lidí ale místo „špinavé práce“ vidí ve volbě Petra Pavla návrat ke slušnosti a řádu. Zatímco frontman kapely Krucipüsk Tomáš Hájíček si užívá pobyt ve Francii, jeho syn, bubeník Tomáš Hájíček junior, komentoval výsledky voleb jasně. „Jsem nadšený a naprosto spokojený. Zvítězila slušnost a slušná kampaň, byť i tak mě překvapilo množství hlasů pro Andreje Babiše. Beru to jako návrat k neagresivní politice," sdělil Deníku Hájíček junior.

„Proč jsem ráda, že volby dopadly ve prospěch Petra Pavla? Jde o silný signál návratu čestných hodnot, věřím, že pan generál naváže na odkaz Václava Havla,“ konstatovala projektová managerka Jana Panáčková z Jablonného v Podještědí, kde o 22 hlasů vyhrál Andrej Babiš.