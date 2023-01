První sečtenou obcí v libereckém okrese se staly Pertoltice. Stejně jako v prvním kole zde zvítězil Andrej Babiš se ziskem 113 hlasů (68,90 %), zatímco Petr Pavel obdržel 51 hlasů (31,09 %). Rychle sečteno bylo i v obci Cetenov, kde naopak zvítězil Pavel (67,24 %) nad Babišem (32,75 %). Zde se pořadí kandidátů oproti prvnímu kolu proměnilo. V Bílé se na prvním místě Pavel (55,97 %), zatímco v Heřmanicích si připsal nejvíce hlasů Babiš (55,97 %). Ve Ždárku se drtivá většina voličů vyslovila pro bývalého představitele české armády (77,06 %). Naopak ve Višňové podobně jako minule dominoval Babiš (64,11 %). Ve Všelibicích rozhodly o vítězství pouhé tři hlasy ve prospěch Pavla.

ON-LINE: Pavel jako prezident? Moje první cesta povede na Slovensko, řekl

V krajském městě si připsal vítězství Petr Pavel (63,42 %) a porazil tak Andreje Babiše (36,57 %). Rozdíl mezi nimi byl 14 357 hlasů. „Po těch zoufalých letech mi vlastně stačí, když se prezident bude chovat slušně, nebude lhát, mstít se a nebude chodící reklamou na alkoholismus a kuřáctí, aby si zasloužil shlížet na školáky ve třídách,“ okomentoval výsledek voleb Adam z Liberce.

Ve Frýdlantu volební účast překročila 67 %. A zatímco v prvním kole se zde na prvním místě umístil bývalý premiér, tentokrát ho vystřídal jeho protikandidát se ziskem 2020 hlasů. Udržet si prvenství se nepodařilo Babišovi ani v Hejnicích, kde dorazilo k volbám přes 67 % oprávněných voličů.

Petr Pavel získal nejvíce hlasů ve Svijanech, v Sychrově, Hlavici, Lázních Libverda, Křižanech či Chrastavě. Andrej Babiš zvítězil v Dětřichově, Chotyni, Krásném Lese, Dolní a Horní Řasnici či v Jablonném v Podještědí.

„Prezidentem České republiky bude v příštích pěti letech Generál Pavel. Blahopřeji mu k jednoznačnému vítězství ve volbách. Je to vítězství o to cennější, že není postavené na lžích, dezinformacích, manipulaci a rozsévání strachu mezi lidmi.Prezident podle naší Ústavy v zemi nevládne, ale je jejím reprezentantem a zastupuje občany a jejich zájmy. Skvělá příležitost spojovat lidi s různými názory a možnost mluvit o problémech se všemi, kteří je chtějí řešit. Přeji si, aby v tom byl prezident Petr Pavel úspěšný,“ podotkl hejtman LIbereckého kraje Martin Půta. „Výsledek volby je nadějí na změnu. Dosáhnout ji ale nemůže jen jeden člověk, byť prezident. Všechny potíže naší země nemůže vyřešit prezidentská volba. Potíže a problémy musíme řešit všude tam, kde vznikají a snažit se přitom respektovat názory druhých.Volby skončily, společného toho máme mnohem víc než toho, co nás rozděluje. A taky společnou odpovědnost za budoucnost země a našich dětí,“ dodal.

Při posledních prezidentských volbách vyhráli v libereckém okrese první kolo Miloš Zeman (36,06 %) a Jiří Drahoš (26,82 %). Druhý jmenovaný pak o necelých 1 700 hlasů vyhrál na Liberecku druhé kolo. Volební účast prvního kola byla necelých 61 %, při druhém kole se zvedla o čtyři procenta.

Výsledky 2. kola prezidentských voleb na Liberecku



Volební účast 69,33 %

(odevzdáno 92 205 platných hlasů)

Petr Pavel: 59,15 % (54 540 )

Andrej Babiš: 40,84 % (37 665 )