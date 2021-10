V pátek 8. října se otevřely volební místnosti a lidé mají opět po čtyřech letech šanci rozhodnout o novém složení poslanecké sněmovny. Volební atmosféra zasáhla i Vazební věznici Liberec, kde byly k dispozici dvě volební místnosti. Volební účast byla 37 %.

Volby ve Vazební věznici Liberec. | Foto: Deník/Jiří Louda

„Z 258 oprávněných voličů svůj hlas do urny vhodilo 96,“ řekla mluvčí liberecké věznice Radka Šmucrová. Využít svého volebního práva se rozhodl i vězeň Karel. Ten poctivě sledoval předvolební debaty, a tudíž měl od začátku jasno a u urny neváhal. „Vybral jsem si správně,“ okomentoval svou volbu. Jít volit se rozhodl, protože nesouhlasí s tím, co se nyní v republice děje. „Myslím si, že by bylo lepší to změnit,“ dodal.