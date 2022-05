Lídrem kandidátky je Jaromír Baxa, pedagog a dlouholetý člen libereckého zastupitelstva. Spolu s ním se do boje o zastupitelská křesla vydávají lidé z LoL, Změny pro Liberec a libereckých Zelených. „Naše kandidátka navazuje na naši spolupráci na projektu Pro krajinu do krajských voleb, stejně jako na práci Změny pro Liberec, se kterou byla řada z nás spojena. Jdeme do boje s ambicí uspět, vrátit se do vedení města a realizovat program, který právě připravujeme,“ uvedl Baxa.