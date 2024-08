Matoucí pro voliče a komplikující následné sčítání hlasů, tak by se daly označit dva velmi podobné názvy dvou různých koalic kandidujících v Libereckém kraji v letošních volbách do krajského zastupitelstva. “SPOLU pro Liberecký kraj” je společnou kandidátkou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, tedy současných vládních stran. Proti nim se do krajských voleb postavila koalice Svobodných a Strany soukromníků ČR pod názvem SPOLU PRO Liberecký kraj. Soud ve sporu zatím nerozhodl, volby se uskuteční 20. a 21. září.

Věkový průměr stoupá a kandidátů do voleb je méně

O přízeň voličů se podle serveru volby.cz v Libereckém kraji uchází letos o tři uskupení méně než loni a nižší je i celkový počet kandidátů. O mandát v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu se v Libereckém kraji uchází 544 lidí, z toho 183 žen, tedy zhruba o pětinu méně než před čtyřmi lety. Menší výběr než letos měli voliči jen v roce 2008.

Kandidáti zároveň stárnou, zatímco v prvních krajských volbách v roce 2000 byl jejich věkový průměr 45,25 roku, letos už překročil padesátku. Nejstarším kandidátem je jednaosmdesátiletý pracující důchodce Pavel Komárek z Liberce, který kandiduje s číslem 42 za SOCDEM. Naopak nejmladším kandidátem do krajského zastupitelstva je osmnáctiletý student Jan Gino Hemmer z Jablonného v Podještědí na Liberecku, který je číslem 14 na kandidátce PRO 2022.

Přehled kandidátek pro krajské volby v Libereckém kraji v roce 2024 Číslo kandidátky - název strany či koalice 2024 - jméno lídra 1 - SPOLU PRO Liberecký kraj - Petr Poštolka

- Petr Poštolka 15 - Demokratická strana zelených - Za práva zvířat - Petra Bártová

- Za práva zvířat - Petra Bártová 16 - Přísaha - Radek Bažant

- Radek Bažant 21 - Piráti - Zbyněk Miklík

- Zbyněk Miklík 30 - PRO 2022 - Martin Blaschke

- Martin Blaschke 33 - Lepší život pro lidi - Pavel Opl

- Pavel Opl 34 - Zelení pro kraj - Milan Starec

- Milan Starec 39 - ANO - David Pražák

- David Pražák 70 - SOCDEM - Jan Mečl

- Jan Mečl 71 - SPD a Trikolora - Michal Švarc

- Michal Švarc 77 - Stačilo!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy a České strany národně sociální - Jan Dvořák

- Jan Dvořák 82 - SPOLU pro Liberecký kraj – ODS, TOP 09, KDU-ČSL - Edvard Kožušník

– ODS, TOP 09, KDU-ČSL - Edvard Kožušník 87 - Starostové pro Liberecký kraj - Martin Půta

