Rekordní účast v eurovolbách byla i na Liberecku, někde až 64 %. Uspěl Farský

O víkendu se konaly volby do Evropského parlamentu, v celé republice byla rekordní účast 36,5 %, na Liberecku to bylo dokonce lehce přes 37 %. Rekordmanem našeho okresu co do počtu voličů je obec Janovice v Podještědí, kde volilo 64,2 % lidí, naopak v Novém Městě pod Smrkem dorazilo k urnám jen 29,4 % voličů. Celkově zvítězilo na Liberecku hnutí ANO, na druhém místě skončila koalice SPOLU, stejně jako v celém Česku. Poslancem Evropského parlamentu za hnutí STAN se stal Jan Farský, dřívější zastupitel Libereckého kraje a rodák z Turnova.

Volby do Evropského parlamentu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/VLP Externista