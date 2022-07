Obhajovat pozici chce současný primátor Jaroslav Zámečník, který je jedničkou na společné kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), TOP 09 a KDU-ČSL. „I když se nám v uplynulých čtyřech letech podařilo úspěšně dokončit celou řadu projektů, jako například územní plán, modernizaci škol, opravy silnic nebo zvýšení bezpečnosti, potřebujeme ještě další čas na to, abychom Liberec posunuli o rozhodující krok dál,“ zdůvodnil Zámečník, proč by měli lidé společnou kandidátku tří uskupení podpořit. Za své hlavní priority považuje zejména zvýšení bezpečnosti, výstavbu nové lanovky na Ještěd, ale i podporu modernizace nemocnice a výstavbu Centra urgentní medicíny nebo komplexní rekonstrukci městského bazénu.

Další ze stran současné koalice, která má svého horkého kandidáta na post primátora, je Občanská demokratická strana (ODS), jež má společnou kandidátku se Sportovci. Její jedničkou je současný člen rady města Petr Židek (ODS), který vedl kandidátku už do voleb před čtyřmi lety. „O město je potřeba se nejen starat, ale také ho rozvíjet. Chceme se vrátit k tomu, že Liberec byl vždy sportovní město, a toto poněkud usnulo, tak to chceme vrátit. Usilujeme o větší podporu do sportu, mládeže i volného času lidí. Ale jde nám i o koncepční a systémový rozvoj města,“ vyjmenoval Židek.

Libereckou kandidátku hnutí ANO povede Šárka Prachařová, která se celý život věnuje vzdělávání a práci s lidmi. Současná radní města je jedinou ženou, která svede souboj o křeslo primátorky.

„Chci se zaměřit na rozvoj města, ale s reálnými cíli a ne stavět vzdušné zámky, na které Liberec nemá a nebude mít. Důležitá pro mne bude komunikace s občany a osadními výbory, abychom rozvíjeli Liberec i v každé jeho části v souladu s prioritami obyvatel,“ řekla Prachařová a dodala, že pro ni jako pedagoga je a bude prioritou školství, modernizace dalších škol a školek, ale i sportovišť a míst pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Nové tratě i byty

Ze stran a hnutí zastoupených v současném zastupitelstvu představilo kandidátu i hnutí Liberec otevřený lidem (LOL), které navazuje na projekt z krajských voleb Pro krajinu, na práci Změny pro Liberec a spolupráci se Zelenými. Jeho lídrem je zastupitel a pedagog Jaromír Baxa. „Naším cílem je přijít na radnici a řešit věci, které lidi trápí. Obrázková koalice v podstatě jen dodělala projekty předpřipravené novým vedením a spoustu jich jen hodila pod stůl,“ míní Baxa.

Svého kandidáta na primátora představila v Liberci i Svoboda a přímá demokracie (SPD). Lídrem kandidátky je v krajském městě ředitel muzea a publicista Svatopluk Holata. „K hlavním bodům našeho programu patří mimo jiné zrychlení oprav chodníků, silnic a stezek, podpora a další výstavba tramvajových tratí, posílení akceschopnosti městské policie, podpora startovacích bytů pro mladé rodiny zvýšení kapacit mateřských škol nebo kvalitní školství bez ideologií a další,“ uvedl předseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje Radovan Vích.

Také Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) se pokusí znovu získat přízeň voličů. Na pozici lídra kandidátky členové strany delegovali Ivana Hrbka, dlouholetého sociálního demokrata a oblíbeného učitele na základní škole. Zkušenosti získal i ve státní správě při svém působení na Středočeském krajském úřadě. „Chci, aby liberecká politika dostala novou energii, dlouhodobou vizi a ukázali jsme občanům, kam má město směřovat. Je nezbytné konečně to tady rychle opravit, ať jde o komunikace nebo bazén, začít řešit dostupnou bytovou politiku a tak by šlo ještě dlouho pokračovat,“ sdělil lídr ČSSD. „Chceme zajistit také bezpečnost občanů pro krizové situace, válka na Ukrajině je blízko a ukazuje se, že musíme být lépe připraveni. Připravujeme proto program, který reaguje na současnou dobu, hlavní body našich plánů představíme občanům během léta,“ doplnil.

Liberecké Piráty povede do voleb Jan Hruška. „Chci přinést do Liberce svěží vítr. Od politických dinosaurů, kteří jsou na radnici dlouhé roky, se ho však nedočkáme. Myslím si, že nové tváře jsou v politice třeba, proto jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva v mém rodném městě. Chci přispět k tomu, aby byl Liberec plný života, držel krok s dobou a konečně se posunul z divokých devadesátek do 21. století,“ uvedl ke své kandidatuře.

Volby do zastupitelstev obcí, komunální volby, vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. září 2022.

Současně proběhne první kolo volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. A to konkrétně v obvodech 1 - Karlovy Vary, 4 - Most, 7 - Plzeň-město, 10 - Český Krumlov, 13 - Tábor, 16 - Beroun, 19 - Praha 11, 22 - Praha 10, 25 - Praha 6, 28 - Mělník, 31 - Ústí nad Labem, 34 - Liberec, 37 - Jičín, 40 - Kutná Hora, 43 - Pardubice, 46 - Ústí nad Orlicí, 49 - Blansko, 52 - Jihlava, 55 - Brno-město, 58 - Brno-město, 61 - Olomouc, 64 - Bruntál, 67 - Nový Jičín, 70 - Ostrava-město, 73 - Frýdek-Místek, 76 - Kroměříž, 79 - Hodonín.