Voliči tu čekali před budovou i volební místností. "Přišel jsem hned na začátek, abych už se během víkendu mohl věnovat vlastním aktivitám. Jsem rád, že to mám za sebou. Považuji to za svou občanskou povinnost a doufám, že přijde co nejvíce lidí," řekl Deníku Štěpán Kobrle.

Referendum o těžbě v lomu

V sousední obci Chuchelna probíhá kromě voleb do Poslanecké sněmovny také místní referendum, ve kterém se obyvatelé vyjadřují k otázce, zda-li má obec podniknout kroky k tomu, aby zamezilo obnovení těžby v místním lomu. To znamená, že místo jedné obálky, tady budou voliči vhazovat do volební urny dvě - jednu šedivou pro volby poslanců a jednu bílou pro referendum.

"Rozhodně volit půjdu a budu hlasovat i v referendu. Jsem proti těžbě, firma může těžit v jiném lomu, který je nedaleko. Do lomu, kde by se mohlo znovu těžit, chodíme na procházky, je tam krásná příroda a bylo by škoda, kdyby klid nahradily stroje a nákladní auta," řekl Deníku Jan Štěpánek z Chuchelny. Lom zvaný Slap je neaktivní třicet let a za tu dobu tu příroda opět převzala vládu. Žijí tu divoké kachny, ropuchy i mloci.