Žádné velké překvapení se nečeká u nejsilnější politické síly v regionu Starostů pro Liberecký kraj. Hejtman Martin Půta uvedl, že by rád do voleb šel znovu. Politický rybníček ale rozčeřil náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (nestraník za Starosty). Ten tentokrát posílí jinou kandidátku.

Integrační cesta

V listopadu se totiž Starostové rozhodovali, zda zopakují úspěšný model z Liberce, kde kandidovali společně s lidovci a TOP 09. Nakonec si odhlasovali, že do voleb půjdou samostatně. V reakci na to Šolc oznámil, že bude kandidovat právě za chystanou koalici TOP 09 a KDU-ČSL. „Doba se přece mění, princip stranictví je mentálně ukotven v devatenáctém století. Teď se ty cesty na chvíli možná rozcházejí, ale myslím, že ta integrační cesta má vyšší smysl než cesta stranická,“ vysvětlil Šolc.

Na jeho práci na městské úrovni se tím ale podle něj vůbec nic nemění. S tím ovšem ne zcela souhlasí primátor Jaroslav Zámečník (Starostové), podle kterého to situaci trochu komplikuje. „Když teď budeme u Starostů plánovat vize, kterými bychom chtěli oslovovat občany, tak pochopitelně kandidatura Jiřího Šolce za jinou stranu je na překážku. V tom klíčovém jádru už být nemůže,“ řekl. Žádné personální změny ale prý v nejbližší době nechystá.

Koalice jim nevyšla

Pro TOP 09 a KDU-ČSL byla zvažovaná koalice se Starosty klíčová. Ani jedna ze stran se totiž v historii kraje do zastupitelstva samostatně nedostala, jen lidovcům se to v roce 2000 povedlo pod hlavičkou Čtyřkoalice. Krajský šéf TOP 09 Martin Chroust krach spolupráce se Starosty označil za částečné zklamání. „Měli pocit, že je pro ně výhodnější jít samostatně. Nás to trochu mrzelo, ale naprosto to respektuji,“ komentoval.

Kdo koaliční kandidátku TOP 09 a lidovců povede a jestli se na ní objeví i někteří další tváře Starostů, strany odhalí až v březnu. „Spousta věcí je ještě rozjednaných,“ podotkl Chroust.

Nová platforma

Na pomyslné druhé straně politického spektra se také čekají změny. Vzniká totiž nová platforma nazvaná Pro krajinu. „Je to občanská kandidátka, která bude podpořena Stranou zelených,“ přiblížil Josef Šedlbauer, který platformu zřejmě povede. Jejím stěžejním tématem má být obnova krajiny. „Aby se dostala nejen mezi proklamované priority, ale i ty rozpočtové,“ doplnil Šedlbauer, současný liberecký i krajský zastupitel.

Ten je přitom dlouhodobě spjatý se značkou Změna. O spolupráci se Změnou se podle něj ještě jedná, s největší pravděpodobností se ale nebude týkat nejvýraznější tváře Změny, Jana Korytáře. „Na kandidátku s ním nepočítám. Není to jen můj plezír, ale nechceme ztrácet čas tím, že budeme řešit věci, které se týkají jeho, když většina ostatních s tím nemá nic společného,“ vysvětlil Šedlbauer.

Ani v tomto případě ale prý nemá mít „rozchod“ vliv na dění na městské úrovni. „Vážím si práce, kterou dělá, a máme pořád dobré vztahy,“ dodal Šedlbauer. I Jan Korytář by rád o hlasy voličů na podzim usiloval. „Ještě ale nevím přesně, jak to pojmeme. Kandidátky se odevzdávají až v červenci, do té doby je spousta času,“ uvedl.

O uplynulém víkendu si svého lídra zvolili také komunisté. Bude jím současný zastupitel a bývalý poslanec Stanislav Mackovík. „Druhé místo obsadil dvaadvacetiletý student pedagogiky Jan Koros, dále zkušený matador František Pešek, Miloš Tita a Jan Dvořák,“ uvedla KSČM v prohlášení po sobotní krajské konferenci.

Lídra neprozradí

Další z opozičních stran, SPD, má svou regionální konferenci a schvalování kandidátky na programu tuto sobotu. Jména ale ani poté strana podle šéfa krajské buňky Radovana Vícha zatím nepředstaví. „Oznámíme to v okamžiku, kdy to uznáme za vhodné,“ reagoval Vích.

Před čtyřmi lety šlo Okamurovo hnutí do voleb společně se Stranou práv občanů (neboli Zemanovci), spolupráce se ovšem zřejmě opakovat nebude. „Předpokládáme, že půjdeme sami. Jsme čtvrtá nejsilnější strana v tomhle státě, takže nemáme zapotřebí být s někým v koalici,“ dodal Vích.

Už dříve své lídry představili Piráti, kteří vyšlou turnovského radního Zbyňka Miklíka, a také ODS. Tu povede frýdlantský starosta Dan Ramzer. Krajské volby se uskuteční pravděpodobně v říjnu, přesný termín musí ještě vyhlásit prezident.