Důchodkyně Jarmila Sváčková se chodí koupat do liberecké přehrady v Harcově 3 – 4x týdně už několik let, schází se tady se známými a tráví tu i skoro celý den. „Raději to mám ve všední dny, kdy je méně lidí a voda je čerstvá, není zbytečně zakalená. Myslím, že je čistá a osvěžující. Dělám to tak několik let, co jsem v důchodu a užívám si to,“ říká nadšená plavkyně.

S kvalitou vody v harcovské přehradě to nyní vypadá dobře, stejně i na dalších vodních plochách sledovaných hygieniky v Libereckém kraji. „V této chvíli máme modrého smajlíka, tedy vodu vhodnou ke koupání, na většině ploch. Vodu vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi máme na třech plochách, v Nedamově, v Zákupech a v okrese Semily v Sedmihorkách. Zhoršenou jakost vody máme na Máchově jezeře, protože tam se nám již vyskytují sinice, které překročily první limit 20 tisíc buněk na mililitr. Ale není to nic nezvyklého, kopíruje to obvyklou situaci na Máchově jezeře,“ popsala aktuální situaci Jana Loosová, ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci.

Pravidelný odběr vzorků provádí na přírodních vodních plochách hygienici podle stanovených plánů. Ve vodách, kde se v minulé sezoně objevovaly sinice, dělají kontrolu jednou za 14 dní, pokud tam sinice nebyly, tak odeberou vzorky jednou za 28 dní. V Liberci na přehradě Harcov kontrolují ještě častěji. „Víme, že je na Harcově zájem o koupání velký, tak bez ohledu na to, zda se v minulé sezoně sinice vyskytovaly, je tady frekvence odběrů zvýšená,“ podotkla Loosová.

V Harcově hygienici vodu kontrolují zhruba od května, od prvních teplých dnů. V pondělí 27. června odebírali vzorky na mikrobiologii, také escherichia coli a intestinální enterokoky, což jsou indikátory fekálního znečištění. Pak provedli odběr chlorofylu a odběr na sinice pro mikroskopický obraz, který se stanovuje v laboratoři a je důležitý pro hodnocení. „Zároveň se měřila průhlednost za pomocí Secchiho desky a my měříme navíc hodnoty pH a teplotu, což je velmi atraktivní údaj zejména pro koupající se osoby,“ popsala Loosová. Všechny výsledky kontrol najdou lidé na webových stránkách krajské hygienické stanice anebo smajlíka uvidí na tabulích okolo přehrady.

V Libereckém kraji sledují hygienici i plochy, které se běžně nekontrolují, například hodně navštěvované nádrže jako je Fojtka nebo Mlýnice. „Víme, že mají obyvatelé o koupání na těchto plochách zájem, proto jdeme i tady kvalitu vody dvakrát za sezonu zkontrolovat,“ dodává Loosová.

Hlavní hygienička také radí, podle čeho si vybírat a jak lze snadno zjistit kvalitu vody i dostupnými prostředky. Než se půjdete koupat, ať už v místě kde to znáte nebo na dovolené, radí vybírat plochy hodnocené, na kterých se provádí odběry a předem se podívat na webové stránky místní hygienické stanice nebo na www.koupacivody.cz, kde jsou informace o všech koupacích plochách v České republice. „Pokud zvolíme místo, o kterém nic nevíme, je potřeba obezřetnosti. Zkontrolujeme, jestli do vody není zaústěná nějaká trubka z trativodu, sledujeme, jak je to oživeno. Mohu k tomu použít jednoduchý test, naplním pet lahev, nechám ji 20 minut odstát v klidu a uvidím, jak se v tom sloupci pohybují zelené částečky. Pokud dělají jehličí nebo kaši při povrchu, půjde o sinice, pokud jsou na dně nebo v sloupci, jde o řasy a podle toho se rozhoduji,“ radí hlavní hygienička. A pokud nemáte po ruce lahev, vstupujte do vody opatrně a sledujte situaci kolem svých lýtek, i to vám napoví.

Lidé, kteří se často chodí koupat, informace hygieniků využívají. „Pravidelně údaje sleduji a u harcovské přehrady vím, kde je najdu. Chodíme sem tak dvakrát týdně, několik let a myslím, že letos je voda nejlepší. Je sice méně vody, ale je docela průhledná. Přehradu mám ráda, že si člověk vždycky víc zaplave než na koupališti a je tu méně lidí,“ řekla Liberečanka Hana Svatošová.

Hodnocení kvality vody

Modrý smajlík – voda vhodná ke koupání

Zelený smajlík - zhoršená jakost vody – měli by zvážit koupání alergici a poté se umýt doma

Oranžový smajlík - voda nevhodná ke koupání – nedoporučuje se koupání těhotným ženám, malým dětem, lidem, kteří mají alergii nebo imunitní problémy

Červený smajlík - nebezpečná voda – není vhodná pro koupání, ani pro vodní sporty