Vlci se postupně vrací do přírody i na Liberecku. Přestože jejich výskyt už není žádnou novinkou, stále je provází fámy a strach, především ze strany chovatelů. Šelmy se navíc musí vyrovnat s hustě zastavěnou krajinou, která je často zavede blíže k lidským domovům.

Oblast od Bílého potoka až po Frýdlant patří k těm místům, kde zachycený vlk neměl moc možností, jak se přes ní dostat. „Jedná se o přirozené chování zvířete, které v zastavěné krajině hledá svoji cestu. Naše krajina je přeťatá hustou sítí silnic, dálnic a staveb. Vlk mnohdy ani nemá jinou možnost při překonávání těchto bariér, než se vydat blíže k lidským obydlím,“ podotkl ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Jiří Hušek.

Šelma pravděpodobně přišla ze severovýchodu přes louky a pastviny, odkud zástavba není jasně vidět. První místo bez plotů byla stará cesta, která jí navedla přes železniční trať a kolem novostavby rodinného domu, odkud bylo video natočeno. „Řeku pak vlk nejspíš překonal přes mostek a pokračoval na jih, tam byly také nalezeny odpovídající stopy,“ doplnil Hušek s tím, že zatím nebyl zaznamenám žádný útok na volné chovy slepic v blízkém okolí.

S návratem vlků do přírody se pojí i útoky na hospodářská zvířata, která nejsou dostatečně zabezpečená chovateli. Ti mohou jednak získat od státu finance na preventivní zabezpečení, jednak náhradu za případné škody. „Vlci plní v naší přírodě důležitou roli. Pomáhají totiž snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí škody v lesích a na polích v řádech miliard korun ročně,“ zdůraznil ředitel AOPK ČR František Pelc. Divoce žijící zvířata tvoří podle výzkumů více než 98 % vlčí potravy, hospodářská zvířata maximálně 2 %.



S přicházejícím jarem dospívající vlci opouští své domovské teritorium a putují i stovky kilometrů při hledání nového teritoria či partnera k založení rodiny. V oblasti Jizerských hor a Frýdlantského výběžku se pravděpodobně pohybuje jedna vlčí smečka a jeden pár. První novodobé záznamy o přítomnosti vlků v této oblasti jsou od roku 2014. Šlo však pouze o nepravidelné, sporadické nálezy stop či záznamy jedince na fotopastech místních lesníků. „Od roku 2018 se však počet záznamů na fotopastech, pobytových stop a dokonce i přímých pozorování jedinců začal zvyšovat, takže v následujícím roce již nebylo pochyb o tom, že se vlci v Jizerských horách usadili. Fotopast zachytila dva jedince a že je tu vlčí pár doma prozradil i vytím a pravidelným značkováním svého teritoria," řekla Jitka Feřtová z Agentury ochrany krajiny a přírody.



Turisté a návštěvníci nemusí mít obavu ze setkání s touto šelmou, jelikož se člověku raději vyhýbá. To potvrzuje například i smečka na Ralsku, která zde už několik let vyvádí mláďata, a i přes intenzivní turistický ruch a vysokou hustotu obyvatel jsou setkání s vlkem velmi ojedinělá.



To na Šumavě se podařilo v loňském roce odchytit a označit vlka. Zhruba tříletá, třicetikilogramová samice se tak stala prvním českým vlkem obecným, jehož pohyb je přesně monitorován. „Je to opravdu veliký úspěch. Odchytit divokého vlka v žádném případě není jednoduchý úkol. Je to velmi inteligentní zvíře, které dokáže snadno objevit skrytou past a systematicky se jí vyhýbat,“ vysvětlil Aleš Vorel z České zemědělské univerzity.