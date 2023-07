Turistické trasy v Českém ráji místy připomínají smetiště. Kromě běžných odpadků se podél cest povalují papírové kapesníky, vlhčené ubrousky či dámské hygienické potřeby.

Český ráj spustil kampaň upozorňující na delikátní problém. | Foto: Sdružení Český ráj

Sdružení Český ráj se tomu rozhodlo učinit přítrž a už před třemi roky iniciovalo vznik komiksu, který přibližuje, jak se chovat správně v přírodě, pokud není na dosah toaleta. Nyní společně s firmou Travelbakers a se Střediskem ekologické výchovy v Sedmihorkách turistům nabízí i mapu toalet poslední záchrany či ekologický program Lesní překvapení.

„Víme, že zákazové značky působí negativně a lidé je spíš přehlížejí. Psaný text může být pro někoho nuda. Naopak komiks zaujme a pobaví. Jeho grafická podoba trochu připomíná Maxipsa Fíka. Myslím si, že ač je to téma ožehavé, v tomto podání působí celkem mile,“ řekla ředitelka Sdružení Český ráj Jitka Kořínková.

Sdružení spojilo síly s destinačními managementy turistických oblastí Krkonoše, Orlické hory a Podorlicko, Broumovsko, Hradecko a také s Královéhradeckou centrálou cestovního ruchu. Tady všude se potýkají s obdobnými problémy. Vznikla proto novinka letošní sezony, a to web www.chodimbezestop.cz. „Ten návštěvníkům přibližuje Šestero odpovědného návštěvníka přírody s akcentem právě na téma nezanechávání nežádoucích stop. To v tuto chvíli vnímáme jako nejožehavější,“ podotkla Kořínková.

Cílem projektu je především výchova návštěvníků k ohleduplnějšímu chování v přírodních lokalitách a zbavení se mylného dojmu, že „jednou se nic nestane“. Pokud totiž s tímto názorem projde danou lokalitou za den tisíc lidí, tak se toho stane poměrně dost. Znečištění přírodních lokalit se dá předcházet a stejně jako u jakékoli jiné snahy platí osvědčené pravidlo, že každý musí začít sám u sebe. „V tuto chvíli také probíhají jednání o spolupráci s Lesy České republiky či iniciativou Ukliďme Česko,“ dodala Kořínková.

Turista by se měl na výlet řádně připravit a do batohu přibalit toaletní lopatku, kterou může v případě potřeby vyhrabat potřebnou díru. Potřeba by měla být vykonána aspoň 50 metrů od vody a zahrabána 15 centimetrů hluboko. Neměl by zapomenout také na sáček na odpad, aby po něm v přírodě nezůstala žádná stopa. „Špatné není podívat se, kde máme na plánované trase toalety, a vyhnout se tak odskakování v přírodě,“ uzavřela Kořínková.

Chodím beze stop



1. Vím, kam jdu.

Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám.



2. Chráním přírodu a vše, co poskytuje.

Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.



3. Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele.

Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.



4. Zodpovídám za svou bezpečnost.

Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je příroda nespoutaná.



5. Nezanechávám po sobě stopy.

Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.



6. Podílím se na péči.

Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území.