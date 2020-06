„Omezení se týkalo také personálu, který v těchto stanicích nesměl nastupovat ani vystupovat,“ upřesnila Tereza Dressler ze zákaznického centra železničního dopravce, který na trati provozuje vlaky trilex.

Odbavovat cestující ve vlacích spojujících drážďanské údolí Labe, kopce Horní Lužice, horní údolí Nisy a Liberec, začaly včera poprvé po třech měsících. „Zároveň je opět možné nastupovat a vystupovat v libovolných zastávkách mezi Libereckým krajem, Ústeckým krajem a německým Saskem,“ řekla Dressler a dodala, že došlo také k navýšení počtu spojů mezi Libercem a Varnsdorfem. Kromě toho se zrychlilo a zpříjemnilo cestování lidí z Liberce do Žitavy a Drážďan.

Za rodinou i na nákupy

Ocenila to i Janina Fekete, která se včera vracela do Drážďan. „Byla jsem v Liberci po třech měsících navštívit syna s rodinou. Jsem ráda, že už se obnovily vlaky do Německa. Je to pro mě ideální spojení, protože nemám auto,“ řekla Deníku a dodala, že trasu Liberec – Drážďany využívá každý měsíc.

„Od teď už pro mě bude cestování příjemnější. Do Liberce jsem vyrazila hned, jak to šlo, ale nebylo to jednoduché. Vlaky nejezdily přes hranice, a tak mě musel známý dovézt do Děčína, odkud jsem jela vlakem. Rodina mě ráda viděla. Byli jsme šťastní, že se zase vidíme,“ popsala Fekete.

Vlakového spojení do Žitavy, která je díky geografickému uspořádání hranic velice blízko, včera využila také skupina studentů. „Jedeme na výlet a za nákupy. Trochu se projdeme po městě. Jezdíme tam často, protože je to půl hodiny vlakem z Liberce,“ řekla Deníku Marika Lhotáková.

Nebyli jediní, kteří se vraceli s plnými nákupními taškami. „Jezdíme pravidelně jednou za čtrnáct dní nakoupit to, co v Čechách nemají, nebo ty potraviny, které mají v německých marketech lepší kvalitu,“ tlumočila účel návštěvy skupiny libereckých seniorů paní Magda z Františkova.

Během uzavření státních hranic kvůli zamezení šíření onemocnění COVID-19 omezil železniční dopravce Die Länderbahn provoz vlaků trilex asi o 50 procent. „Zaměstnancům jsme museli najít jinou práci. Jelikož provozujeme vlaková spojení i na jiných místech, tak jsme je přesunuli tam. Během omezení provozu se věnovali také údržbě vozidel,“ vysvětlila Tereza Dressler a dodala, že v současné době probíhají jednání s Libereckým krajem o náhradě škod. Kraj, který je objednavatelem dopravy, vyčíslil v polovině května propad tržeb v dopravě z důvodu koronavirové krize na 36 milionů korun.