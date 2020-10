Už o víkendu 17. a 18. října nevyjely noční vlakové spoje z Liberce do Desné, Semil, Hrádku nad Nisou a Frýdlantu. V pondělí 19. října začaly příměstské autobusy jezdit podle prázdninových jízdních řádů.

„Zredukovat dopravu je logický krok vyplývající z aktuální situace, kdy jsou zavřeny školy, restaurace a kulturní podniky. Zejména v autobusové dopravě jsme se rozhodli omezit ty spoje, ve kterých jinak v běžném provozu jezdí žáci do škol. Proto zde přecházíme na prázdninový režim jízdních řádů. Noční autobusové i vlakové spoje se tolik nevyužívají z důvodu vládních restrikcí v kulturních a stravovacích zařízeních, tudíž i u nich dojde k omezení,“ vysvětlil krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták.

Kvůli tomu, že většina studentů zůstane až do začátku listopadu doma, je zrušen také provoz osobních vlaků z Jičína do Turnova a mezi Starou Pakou a Lomnicí nad Popelkou. Jde pouze o jeden pár spojů, který podle vedení kraje slouží výhradně pro školní dopravu. „Dopravce České dráhy nás dále informoval o dočasném omezení provozu víkendových spěšných vlaků Turnov–Jičín–Praha, které zajišťují v komerčním režimu na svoje podnikatelské riziko. Jedná se o turistické spoje. Ty zbývající objednávané Libereckým krajem byly v provozu pouze do konce září,“ dodal náměstek Sviták.

Pokud dojde ke znovuotevření 1. stupňů základních škol, bude se nadále jezdit podle prázdninových jízdních řádů, budou však doplněny spoje, které nemají časovou alternativu. Podobně fungovala doprava během jarní pandemie. Podle informací společnosti Korid LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji, se bude postupovat stejně, i pokud dojde ke znovuotevření základních škol. V tom případě navíc z kapacitních důvodů dopravci nasadí posilové spoje. Ke kompletní obnově dopravy dojde pouze za podmínky znovuotevření základních i středních škol. Kompletní úpravu jízdních řádů naleznou zájemci na webu www.iidol.cz.

Kromě omezení jízdních řádů dojde také od 27. října do 2. listopadu k nepřetržité výluce na železniční trati z Liberce do Jindřichovic pod Smrkem, Frýdlantu v Čechách a dále do Černous. „V úseku Raspenava a Frýdlant v Čechách se bude konat výluka za účelem rekonstrukce železničního mostu v Raspenavě. Všechny osobní vlaky nahradí autobusová doprava dle výlukového jízdního řádu,“ informoval Jiří Holub z Českých drah.